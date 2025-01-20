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"حسن معاملة الوالدين" محور ندوات الرواق الأزهري بمراكز الشباب في الأقصر

الندوات التوعوية
الندوات التوعوية

واصلت مديرية الشباب والرياضة في الأقصر، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة الإدارة العامة للموهوبين بالتعاون مع الأزهر الشريف اللقاء الثالث لشهر يناير من لقاءات برنامج الرواق الأزهرى للطفل.

الشباب والرياضة بالأقصر يدشن ندوات توعوية 


وتناولت الندوات بمراكز شباب الزناقطة والقرنة والعشي، العلم بعظيم حقِّ الوالدين وجليل شأنهما ورفيع قدرهما في الإسلام، والتأدُّب عند مخاطبتهما وتليين القول لهما، واختيار الكلمات والعبارات المناسبة في الحديث معهما وطاعتهما في كلِّ أمر ما لم يكن معصية، والمبادرة بالسلام عليهما وعدم الخروج من المنزل إلا بعد الاستئذان منهما وبسؤالهما عما يحتاجونه منك.

 

وأكد صلاح رشوان مدير عام المديرية أن الرواق الأزهرى يهدف من خلال سلسلة اللقاءات إلى إعادة الشباب لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتحصينهم من الأفكار الهدامة، وتصحيح المفاهيم الدينية، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح، وتوجيه النشء بالأفكار السليمة.


شهد اللقاء الشيخ أسامة حجاج بمركز شباب الزناقطة والشيخ علي العزب بمركز شباب القرنة والشيخ مصعب أبو الفضل بمركز شباب العشي، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتورة إيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين بالإدارة المركزية لتنمية النشء وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر والدكتور طاهر كرار مسئول الرواق بالإدارة المركزية لتنمية النشء.

 

 

 

 

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