إعادة تشغيل قسم العناية المركزة بمستشفي القرنة في الأقصر (صور)

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة في الأقصر إعادة تجهيز وتشغيل قسم العناية المركزة بمستشفي القرنة المركزي، حيث تفقد وكيل وزارة الصحة جاهزية القسم لإستقبال المرضي وتقديم كافة الخدمات الطبية بمرافقة الدكتور علي طبل وكيل المديرية، ودكتور حسن محمد نائب مدير المستشفى.

صحة الأقصر تعلن جاهزية قسم العناية المركزة بمستشفى القرنة للتشغيل

وأوضح وكيل صحة الأقصر أن قسم العناية المركزة بمستشفى القرنه تم الإنتهاء من تجهيزه ليشمل 6 أسرة مجهزة مما يسهم في خدمة المرضي وتجنب أي أوقات إنتظار وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، ولتوفير أفضل خدمة بإمكانيات ذات جودة للمرضي.



واستكمل " أبو العطا" جولته بالمستشفي وتفقد الأقسام المختلفة لها وتفقد المعمل وتحديد النواقص والتوجيه بسرعة توفيرها والتأكد من انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة مؤشرات الأداء والتركيز على تحسين مستوى الأداء والإرتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة.



في نهاية الجولة أثنى وكيل وزارة صحة الأقصر العاملين بالمستشفى لجهودهم المبذولة للارتقاء بالمستشفى وتقديم خدمة طبية ذات جودة لائقة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان واستكمالا لخطه التطوير ورفع الكفاءة الخاصة بالمنشآت الصحيه بمحافظة الأقصر تحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

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