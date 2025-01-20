رئيس جامعة الأقصر تترأس اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع

ترأست الدكتور صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري، لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بحضور وكلاء الكليات، أعضاء المجلس.

مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأقصر يناقش الجهود المبذولة ضمن المبادرة الرئاسية بداية

وتناول المجلس عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من بينها الجهود والأنشطة التي نفذت في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان؛ منذ بداية المبادرة التى انطلقت ابتداءًا من 15/9/2024م واستمرت لمدة 100 يوم حتى 31/12/2024م.

مجلس جامعة الأقصر يوافق على إقامة الملتقى التوظيفي الثاني لكلية الألسن

ووافق أعضاء المجلس على المقترح الخاص بإقامة الملتقى التوظيفي الثاني لكلية الألسن المزمع انعقاده فى نهاية شهر فبراير 2025م؛ وذلك بالتعاون مع شركة دندرة للابداع للتدريب والتنمية.

توقيع مذكرة تفاهم بين كلية السياحة والفنادق وجمعية الحفاظ على السياحة الثقافية

واعتمد أعضاء المجلس المقترح المقدم من عميد كلية السياحة والفنادق الخاص بتوقيع مذكرة تفاهم بين كلية السياحة والفنادق وجمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.

ومن بين الموضوعات التي وافق عليها المجلس مقترح عميد كلية الفنون الجميلة؛ الخاص بتعديل موعد إقامة المؤتمر الدولي السابع للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع " الفن والاستدامة "، المقرر إقامته فى الفترة من 15 حتى 17 من شهر أبريل 2025.

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