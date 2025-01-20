الإثنين 20 يناير 2025
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محافظات

إحباط محاولة بناء مخالف بمدينة الزينية في الأقصر (صور)

بناء مخالف بمدينة
بناء مخالف بمدينة الزينية في الأقصر

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برئاسة أحمد أبو عيش رئيس المدينة، شمال محافظة الأقصر بفك شدة خشبية بالزينيه قبلي منطقة العبابدة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وذلك بحضور نائب رئيس المركز ومدير الإدارة الهندسية ومسؤل القسم الفني بالمدينة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية والتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقانون.


وفي سياق متصل قام رئيس المركز بجولة تفقدية للوقوف على أعمال الصرف الصحي وتحديدًا بقرية الزينية بحري وقرية الصعايدة، وذلك لبحث شكوى عدد من  المواطنين بشأن عدم توصيل الوصلات المنزلية لهم، وعلى الفور تم التواصل مع الجهات المعنية المنفذة للمشروع وتمت الإستجابة للمطالب وجاري العمل على قدم وساق لحل مشكلاتهم.


كما تابع "أبو عيش" أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة بمدينة الزينية وذلك لسهولة الرؤية الليلية تجنبا لحدوث حوادث وللحفاظ على سلامة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والجانبية، وكذلك أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بالمدينة والقرى التابعة لها وذلك لظهور الشوارع الرئيسية والفرعية بالمظهر اللائق.

 

 

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الأقصر البناء المخالف الاجراءات القانونية التعديات علي الاراضي الزراعية التعديات على املاك الدولة

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