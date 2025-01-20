صدمة اليوم الأول!

في اليوم الأول لهدنة غزة، تلقى الإسرائيليون صدمة كبيرة رغم أنه تم فيه الإفراج عن ثلاثة من المحتجزات الإسرائيليات! وتمثلت هذه الصدمة في الطريقة التى تم فيها تسليم المحتجزات الثلاثة إلى الصليب الأحمر.. فقد تم التسليم في تظاهرة شارك فيها عناصر مسلحة لحماس في ميدان شهير لمدينة غزة، التى ادعت قوات الاحتلال أنها قامت بتصفية حماس فيها بقصفها لأشهر عديدة، وعلى بعد مسافة قليلة من قوات الاحتلال! ولاقت عناصر حماس ترحيبا من بعض أهالي المدينة الذين احتشدوا لمشاهدة عملية التسليم!



هذا المشهد صدم الإسرائيليين كثيرا، وزاد من حدة الصدمة أن العناصر المسلحة والشرطية التابعة لحماس انتشرت في القطاع مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في الوقت الذى كانت تقول الحكومة الإسرائيلية أنها لن تسمح بعودة حكم حماس لغزة!

وتبين أن حماس مازالت موجودة وحاضرة بعناصرها المسلحة في القطاع.. بل إن صحفًا أمريكية تقول إن حماس جندت من بين شباب القطاع عناصر جديدة لعضويتها.. وهو ما ألقى بشكوكه على إدعاءات الحكومة الإسرائيلية التى تقول إنها أجهزت على حماس في غزة.. ومن هنا كانت الصدمة!



وعلى الجانب الآخر فإن الفلسطينيين في غزة أصابتهم بدورهم صدمة أيضا رغم حالة الفرح التى إنتابتهم بوقف إطلاق النار واستئناف تقديم المساعدات الإغاثية لهم بعد حرمان طال شهورا، بعد إغلاق الإسرائيليين معبر رفح من الجانب الفلسطيني.. وتمثلت الصدمة عندما تفقدوا منازلهم ووجدوها حطاما.. وهكذا كانت فرحتهم بوقف إطلاق النار وتوقف القتل الممنهج لهم وعودة تقديم المساعدات لهم والإفراج عن عدد من أبناءهم هى فرحة حزينة!

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