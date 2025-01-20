الإثنين 20 يناير 2025
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محافظات

تفاصيل زيارة وفد مقاطعة قوانغدونغ الصينية للأقصر

اثناء اللقاء
اثناء اللقاء

 استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، فدا من مقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية برئاسة تسانغ فنغ نائب مدير مكتب الشئون الخارجية للمقاطعة، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

 

محافظ الأقصر يستقبل وفدا من مقاطعة قوانغدونغ الصينية

 وأشار تسانغ فنغ، خلال اللقاء، إلى سعادته بزيارة محافظة الأقصر لما تمتلكه من طبيعة تاريخية وثقافية وسياحية، معربا عن تطلعه إلى التعاون بين مقاطعة قوانغدونغ ومحافظة الأقصر في مجالات السياحة والتعليم والتجارة والزراعة والمعارض، مشيرا إلى أن مقاطعة قوانغدونغ تعد واحدة من أكثر المناطق الرائدة اقتصاديا ومركزًا رئيسيًا للتصنيع في الصين ومن بينها صناعة الإلكترونيات، والسيارات، والطاقة الشمسية، والتقنيات المتقدمة.

 

ومن جانبه، رحب محافظ الأقصر، بالوفد الصيني على أرض محافظة الأقصر، مؤكدا على عمق العلاقات السياسية المصرية الصينية المتميزة على مستوى القيادة السياسية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جين بينج.

كما أعرب محافظ الأقصر عن استعداد المحافظة للعمل على زيادة أوجه التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات مع الجانب الصيني، والعمل على إحياء وتفعيل اتفاقية التآخي بين مدينة الأقصر ومدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ.                                                            

حضر اللقاء الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، وأحمد وزيري السكرتير العام للمحافظة، ويوان ليولي رئيس قسم المراسم والإعلام بمكتب الشئون الخارجية لمقاطعة قوانغدونغ، وتشو سينغوان نائب رئيس قسم الشئون الإفريقية بمكتب الشئون الخارجية للمقاطعة.

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الأقصر محافظ الأقصر برتوكول تعاون الصين الشعبية وفد من الصين مقاطعة قوانغدونغ

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