محافظ الأقصر يتابع انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس المحافظة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتفقد المحافظ لجان مدرستى الأقصر الإعدادية بنات والأقصر الإعدادية الجديدة بنات، وكان برفقته اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم.

امتحانات الشهادة الاعدادية 2025

واطمأن محافظ الأقصر من الطالبات على أن امتحان مادة الهندسة فى مستوى الطالب المتوسط وأن أسئلة الامتحان خلت من أي شكاوى، حيث يؤدون امتحاني الهندسة والدراسات الاجتماعية، وأكد محافظ الأقصر على ضرورة توافر المناخ المناسب للطلاب والملاحظين لحسن سير الامتحانات على أكمل وجه.



ومن جانبه، قال الدكتور صفوت جارح، ان طلاب الصف الثالث الإعدادي يؤدون اليوم امتحانات مادتى الهندسة والدراسات الإجتماعية، مضيفا ان عدد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى جميع إدارات الأقصر السبع ١١١ لجنة للإعدادى العام وتستقبل ١٨٠١٦ طالب وطالبة.

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