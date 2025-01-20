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بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور هيثم الشيخ عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر اللجنة التنسيقية، بروتوكول تعاون بين الجانبين  وذلك في إطار رؤية جامعة بنها والتنسيقية بزيادة الوعي السياسي والاجتماعي لدى الطلاب، وتعزيز أواصر العمل المجتمعي والخدمي بين الجانبين.

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وضم وفد التنسيقية النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، والنائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب، والنائب المهندس محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، والنائبة الدكتورة رشا فايز عضو مجلس النواب، والنائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب، والدكتور محمد السيد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذة شيرين شوقي أمين الجامعة.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجامعة وكافة مؤسسات الدولة  بهدف تطوير وتنمية قدرات الموارد البشرية بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وفق رؤية "مصر 2030".
وأشار " الجيزاوي " إلي أن البروتوكول يهدف لترسيخ مبدأ التشاركية المؤسسية لتحقيق التوعية المجتمعية، وتحقيق أفضل استفادة من الكفاءات لدى الطرفين، والمشاركة في حملات التوعية السياسية والمجتمعية المختلفة وتوسيع نطاق تأثيرها وفاعليتها من خلال مركز إعداد القادة بالجامعة، والعمل على تنظيم فعاليات وندوات في مجالات التنمية والتوعية.
وأضاف رئيس الجامعة ان البروتوكول يهدف أيضا إلى التعاون في إعادة النظر ودراسة مواد القانون والتشريعات التي قد تواجه مجال التعليم الجامعي، وتنظيم نماذج المحاكاة والعمل على المشاركة في جلسات الحوار المجتمعي والصالون الثقافي التي تنظمها الجامعة، ودعم مستشفى بنها الجامعي الجديد، والعمل على تأهيل اتحاد الطلاب والطلاب الوافدين للعمل العام.
من جانبه أضاف الدكتور هيثم الشيخ أن التنسيقية سوف تعمل علي الترويج لمجهودات وبرامج الجامعة على مختلف على مختلف المنصات الإعلامية الخاصة بالتنسیقیة، وتنظيم فعاليات متعددة في مجالات ودورات تنمية الذات والمهارات الشخصية وسوق العمل بهدف تمكين طلاب الجامعة من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق نجاحهم الشخصي والمهني، بالإضافة الى تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية لطلاب الجامعة بهدف زيادة الوعي الاجتماعي لديهم.

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