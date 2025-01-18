قرار وزارى ببدء الدراسة بكلية علوم الطاقة في جامعة بنها الأهلية

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، عن إصدار الدكتور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارًا ببدء الدراسة بكلية علوم الطاقة بالجامعة.

بدء الدراسة بكلية علوم الطاقة بجامعة بنها الأهلية

وأكد “ السعيد ” أن الكلية الجديدة تأتي في إطار سعي جامعة بنها الأهلية المستمر لتطوير برامجها الأكاديمية وتقدم تعليم راقى ومتميز يتوافق مع احتياجات سوق العمل على كافة المستويات.



من جانبه قال الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية إن الجامعة وفرت كافة امكانياتها لبدء الدراسة ببرنامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة وذلك اعتبارا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2025 / 2026.



كانت لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، وافقت على اللائحة الداخلية لبرنامج البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بكلية علوم الطاقة بجامعة بنها الأهلية، وتم استقبال لجنة فنية متخصصة لفحص الإمكانيات المادية والبشرية بالكلية لتقييم جاهزية بدء الدراسة بها.

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