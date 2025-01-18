جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات مصرية طبقا لتصنيف ويبومتركس

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن تقدم الجامعة عالميًا في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2025، حيث حققت الجامعة زيادة في عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الإنتاج الفكري للجامعة، بلغت في هذا الإصدار 312,924 استشهاد مقارنه بالإصدار السابق الذي بلغ 282,420 استشهاد بزيادة قدرها 30,504 استشهاد خلال ستة أشهر فقط.

جامعة بنها، تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية

وأشار الجيزاوي أن التصنيف قد اعتمد على حساب الاستشهادات المرجعية من خلال الحسابات المعلنة على محرك البحث العلمي جوجل سكولار لـ 310 من هيئة التدريس التي تحمل اسم الجامعة "Benha University" بعد استبعاد أعلى 20 ملفا شخصيا من القائمة.



وأضاف أن تقدم جامعة بنها في هذا التصنيف يأتي نتيجة للدور الذي تبذله الجامعة في دعم البحث العلمي من خلال تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين لنشر أبحاثهم العلمية في مجلات مصنفة دوليا ذات معامل تأثير عالي، موضحا أن تصنيف ويبومتركس يعد من أهم التصنيفات الدولية ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي بها، كما يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.

جامعة بنها، تطوير المجلات لعلمية المحكمة التي تصدرها الجامعة

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث أن جامعة بنها قد احتلت الترتيب التاسع بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية، والذي بلغ عددهم 52 في هذا الإصدار، كما جاءت في الترتيب 1084 عالميا، ضمن 6054 مؤسسة بحثية وجامعة تم إدراجهم في هذا الإصدار على مستوى العالم.



وقد ساعدت المجلات العلمية المحكمة التي تصدرها الجامعة وكليتها على ذلك بجانب نشر الانتاج الفكري في الدوريات العلمية المصنفة بقواعد البيانات العالمية، كما يعتمد هذا التصنيف على الحسابات المعلنة لهيئة التدريس والباحثين على محرك البحث العلمي جوجل سكولار.

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