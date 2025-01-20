محافظ الوادي الجديد: مكافأة لطلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على الدرجات النهائية

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بصرف مكافأة لطلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على الدرجات النهائية بالفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك خلال تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الإثنين، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقه المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، ووصفي مدير إدارة الخارجة التعليمية وعددٌ من المسئولين المعنيين.

حيث تفقّد الزملوط، سير الامتحانات داخل لجان مدرستي "الشهداء" و"صلاح الدين الإعدادية"، واطمأن على عدم وجود شكاوى أو معوقات تواجه الطلاب. كما أكّد على الالتزام التام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

ومن جانبه قال وكيل تعليم الوادي الجديد، إن محافظة الوادي الجديد تسعى دائمًا إلى تطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية، مما يساهم في تحسين الأداء التعليمي وتحقيق نتائج مشرفة على مستوى الجمهورية، وتعتبر الامتحانات الفصلية محطة هامة لتقييم مستوى الطلاب واختبار مدى استيعابهم للمواد الدراسية التي جرى تدريسها.

وأشار إلى أنه خلال الأعوام الماضية، حظيت امتحانات الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد بإشادة واسعة من أولياء الأمور والطلاب، نظرًا للانضباط والهدوء الذي يسود اللجان، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوفير بيئة مناسبة تتيح للطلاب التركيز الكامل على الإجابة.

أوضح أنه وفقًا لإحصاءات وزارة التربية والتعليم، شهدت نسب النجاح في الشهادة الإعدادية بالمحافظة تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس التطوير المستمر في النظام التعليمي والحرص على دعم الطلاب في تحقيق أهدافهم التعليمية.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على الشهادة الإعدادية تُعد من المراحل التعليمية الهامة التي تحدد مسار الطالب التعليمي في المستقبل، حيث تؤهله للالتحاق بالتعليم الثانوي العام أو المهني، لذا، تحظى هذه الامتحانات باهتمام كبير من قبل الجهات المسؤولة وأولياء الأمور على حد سواء.

واختتم عبد العزيز تصريحاته بالتأكيد على جاهزية كافة المدارس واللجان لاستقبال الطلاب، معربًا عن أمله في أن تسير الامتحانات بسلام ودون أية معوقات، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في هذه المرحلة الهامة من حياتهم التعليمية.

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