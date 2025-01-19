الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تقديم 5204 خدمة طبية خلال قافلة بمستشفى الخارجة في الوادي الجديد

قافلة طبية مجانية،
قافلة طبية مجانية، ڤيتو

أعلنت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، أن قافلة رئاسة مجلس الوزراء الطبية، التي زارت المحافظة خلال الأيام الماضية قد أنهت أعمالها، بتوقيع الكشف الطبي على إجمالي 1831 حالة في تخصصات (باطنة - عظام - جلدية - أطفال - أنف وأذن)، وإجراء التحاليل والأشعات والعمليات لـ 117 حالة.  كما أنهت قافلة الرمد عملها بالكشف على 2332 حالة، وعمل 763 نظارة طبية، وإجراء عمليات لـ 161 حالة.

جاء ذلك خلال تفقد حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، ختام أعمال قافلة رئاسة مجلس الوزراء الطبية بمستشفى الخارجة التخصصي، والتي تأتي بالتنسيق والتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء والمحافظة، يرافقها الدكتور أحمد السيد مسئول ملف القوافل الطبية بمجلس الوزراء، وماهر وحيد ممثل بنك الشفاء، والدكتور أسامة عاشور وكيل مستشفى الخارجة التخصصي.

وخلال جولتها، التقت نائب المحافظ بالمواطنين وأطباء القافلة واطمئنت علي سير العمل بالعيادات المختلفة، موجهة خالص الشكر والتقدير لطاقم القافلة على المجهودات المبذولة لخدمة المواطنين والتي قدمت أعمالها بشكل مجاني على مدار أربعة أيام بمركزي الخارجة والداخلة.

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مستشفى الحميات بالخارجة

وعلي صعيد متصل، تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، مستشفى الحميات بالخارجة؛ لمتابعة سير أعمال التطوير والإنشاءات القائمة بالمستشفى، يرافقها العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور هشام هارون وكيل مديرية الصحة، والدكتور حسام صادق مدير المستشفى.

حيث تفقدت أعمال إنشاء عدد من العيادات خارجية، بالإضافة إلى رفع كفاءة عدد من الغرف الداخلية بالمبنى الإداري لتحويلها إلى عيادات علاج طبيعي حفاظًا على خصوصية المرضى، كما تفقدت أعمال تطوير غرف العزل، موجهة بعرض التقرير الهندسي الذي تم إعداده بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، وحصر احتياجات المستشفى وإعداد تقرير بها لتوفيرها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القوافل الطبية اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء الوادى الجديد بمستشفى الخارجة التخصصي توقيع الكشف الطبى حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد خدمة طبية رئاسة مجلس الوزراء نائب محافظ الوادى الجديد
ads

الأكثر قراءة

مصورة فيديو الاعتداء على طالبة التجمع تكشف سبب المشاجرة

خناقة مدرسة التجمع، والد الطالبة كرمة يكشف مفاجأة بشأن واقعة الاعتداء

الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

خناقة مدرسة التجمع، إجراء جديد من النيابة بشأن واقعة التعدي على الطالبة كرمة

آليات جديدة لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين

البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان 2025 (فيديو)

ضبط رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة

مونديال كرة اليد، مصر تتقدم على كرواتيا (14-11) في الشوط الأول

منوعات

المزيد

إعلام أمريكي: "منيو" خاصة بالمطاعم والحانات بمناسبة تنصيب ترامب

عصابة احتيال تستعين باسم وريثة العرش الإسباني، ما القصة؟

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

حادث مأساوي باليمن، أب وأم يفقدان حياتهما أثناء محاولة إنقاذ طفلهما من الغرق

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

31,823 ألف دولار للطن سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد 19-1-2025 بالأسواق المحلية

أسعار الأرز اليوم الأحد 19 يناير بالسوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم في واقعة مدرسة التجمع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة ص وفضائلها وسبب النزول وما ورد بشأنها

تفسير حلم البصل في المنام وعلاقته بكشف الأسرار

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟، وما هي الطريقة الصحيحة لتوزيعها؟

المزيد
الجريدة الرسمية