تقديم 5204 خدمة طبية خلال قافلة بمستشفى الخارجة في الوادي الجديد

أعلنت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، أن قافلة رئاسة مجلس الوزراء الطبية، التي زارت المحافظة خلال الأيام الماضية قد أنهت أعمالها، بتوقيع الكشف الطبي على إجمالي 1831 حالة في تخصصات (باطنة - عظام - جلدية - أطفال - أنف وأذن)، وإجراء التحاليل والأشعات والعمليات لـ 117 حالة. كما أنهت قافلة الرمد عملها بالكشف على 2332 حالة، وعمل 763 نظارة طبية، وإجراء عمليات لـ 161 حالة.

جاء ذلك خلال تفقد حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، ختام أعمال قافلة رئاسة مجلس الوزراء الطبية بمستشفى الخارجة التخصصي، والتي تأتي بالتنسيق والتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء والمحافظة، يرافقها الدكتور أحمد السيد مسئول ملف القوافل الطبية بمجلس الوزراء، وماهر وحيد ممثل بنك الشفاء، والدكتور أسامة عاشور وكيل مستشفى الخارجة التخصصي.

وخلال جولتها، التقت نائب المحافظ بالمواطنين وأطباء القافلة واطمئنت علي سير العمل بالعيادات المختلفة، موجهة خالص الشكر والتقدير لطاقم القافلة على المجهودات المبذولة لخدمة المواطنين والتي قدمت أعمالها بشكل مجاني على مدار أربعة أيام بمركزي الخارجة والداخلة.

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد مستشفى الحميات بالخارجة

وعلي صعيد متصل، تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، مستشفى الحميات بالخارجة؛ لمتابعة سير أعمال التطوير والإنشاءات القائمة بالمستشفى، يرافقها العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور هشام هارون وكيل مديرية الصحة، والدكتور حسام صادق مدير المستشفى.

حيث تفقدت أعمال إنشاء عدد من العيادات خارجية، بالإضافة إلى رفع كفاءة عدد من الغرف الداخلية بالمبنى الإداري لتحويلها إلى عيادات علاج طبيعي حفاظًا على خصوصية المرضى، كما تفقدت أعمال تطوير غرف العزل، موجهة بعرض التقرير الهندسي الذي تم إعداده بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، وحصر احتياجات المستشفى وإعداد تقرير بها لتوفيرها.

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