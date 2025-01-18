تكليف عاجل من محافظ الوادي الجديد بشأن تقدير درجات الشهادة الإعدادية

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توجيهاته ببدء تقدير درجات الشهادة الإعدادية بشكل يومي فور انتهاء كل لجنة امتحانية.

وشدد محافظ الوادي الجديد، على ضرورة المراجعة الدقيقة للنتائج وإعطاء كل طالب حقه بما يضمن الحيادية ونزاهة العمل، ولن يُسمح بأي تهاون في أداء هذه المهام من قبل المعنيين.

كما لَفَت الزملوط، إلى ضرورة تقديم تقرير يومي مُفصّل بما وصلت إليه أعمال التصحيح لكل مادة، وتذليل أي معوقات قد تواجه العمل على الفور.

جاهزية بدء تقدير درجات الإعدادية

هذا فيما أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، تجهيز لجان تقدير درجات نصف العام للشهادة الإعدادية 2024-2025 وعلى أعلى مستوى ضمن الإستعداد لبدء أعمال التصحيح.

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى توجيهاته المشددة للجميع بضرورة الالتزام ومراعاة الدقة والشفافية والحيادية وإعطاء كل طالب حقه، والالتزام بالتعليمات المُنظمة لأعمال التصحيح والحرص على مصلحة الطلاب.

ويبعث المهندس سيد عبد العزيز خالص أمنياته القلبية لجميع طلاب المحافظة بالنجاح والتفوق وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

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