الإثنين 20 يناير 2025
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محافظات

انتظام 5151 طالب داخل 127 لجنة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد (صور)

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد، ڤيتو

يستكمل 5151 طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد امتحان الفصل الدراسي الأول في مادتي «اللغة الأجنبية الأولى ومادة الهندسة»، داخل 127 لجنة امتحان على مستوى المحافظة، وسط إجراءات أمنية مشددة حفاظًا على سلامة الطلاب وعدم الغش.
وأكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، أن المديرية اتخذت كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم.
وأوضح عبد العزيز أن رؤساء اللجان مسؤولون بشكل كامل عن سير العمل داخل اللجان، بدءًا من استلام أوراق الامتحان وحتى نهاية اليوم الامتحاني. 
كما أشار إلى أهمية التأكد من توافر كراسات الإجابات والأدوات اللازمة قبل بدء الامتحانات، وتوفير كافة التجهيزات التي من شأنها توفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب أثناء أداء الامتحان.

 

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على ضرورة إلزام الملاحظين بالحضور في المواعيد المحددة، مع منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان لضمان الهدوء والنظام، كما تضمنت التعليمات إزالة أي كتابات مدونة على الجدران أو الأدراج لمنع حالات الغش، وإعلان جدول الامتحانات ودليل اللجان في أماكن ظاهرة لتيسير وصول الطلاب إليها.
وقال وكيل تعليم الوادي الجديد،  إن محافظة الوادي الجديد تسعى دائمًا إلى تطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية، مما يساهم في تحسين الأداء التعليمي وتحقيق نتائج مشرفة على مستوى الجمهورية،  وتعتبر الامتحانات الفصلية محطة هامة لتقييم مستوى الطلاب واختبار مدى استيعابهم للمواد الدراسية التي جرى  تدريسها.
ولفت إلى أنه خلال الأعوام الماضية، حظيت امتحانات الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد بإشادة واسعة من أولياء الأمور والطلاب، نظرًا للانضباط والهدوء الذي يسود اللجان، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوفير بيئة مناسبة تتيح للطلاب التركيز الكامل على الإجابة.

أوضح وكيل التعليم، أنه وفقًا لإحصاءات وزارة التربية والتعليم، شهدت نسب النجاح في الشهادة الإعدادية بالمحافظة تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس التطوير المستمر في النظام التعليمي والحرص على دعم الطلاب في تحقيق أهدافهم التعليمية.
وشدد على  الشهادة الإعدادية تُعد من المراحل التعليمية الهامة التي تحدد مسار الطالب التعليمي في المستقبل، حيث تؤهله للالتحاق بالتعليم الثانوي العام أو المهني،  لذا، تحظى هذه الامتحانات باهتمام كبير من قبل الجهات المسؤولة وأولياء الأمور على حد سواء.
واختتم عبد العزيز تصريحاته بالتأكيد على جاهزية كافة المدارس واللجان لاستقبال الطلاب، معربًا عن أمله في أن تسير الامتحانات بسلام ودون أية معوقات، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب في هذه المرحلة الهامة من حياتهم التعليمية.

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