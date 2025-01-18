"تعليم الوادي الجديد" تنهي إجراءات تجهيز لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بمحافظة الوادي الجديد، تجهيز لجان تقدير درجات نصف العام للشهادة الإعدادية 2024-2025 وعلى أعلى مستوى ضمن الاستعداد لبدء أعمال التصحيح.

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى توجيهاته المشددة للجميع بضرورة الالتزام ومراعاة الدقة والشفافية والحيادية وإعطاء كل طالب حقه، والالتزام بالتعليمات المُنظمة لأعمال التصحيح والحرص على مصلحة الطلاب.

وبعث المهندس سيد عبد العزيز خالص أمنياته القلبية لجميع طلاب المحافظة بالنجاح والتفوق وتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

مناقشة تحديات التعليم وتطوير مهارات الطلاب

وعلى صعيد متصل، عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز، اليوم السبت، لقاءً تربويًا موسعًا في قرى درب الأربعين التابعة لمركز باريس.

استهدف اللقاء تعزيز التواصل مع المعلمين وأولياء الأمور ومناقشة قضايا التعليم في المناطق النائية، بالإضافة إلى تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه العملية التعليمية.

أضاف وكيل تعليم الوادي الجديد، أن خطوات التطوير ضمن خطة محافظة الوادي الجديد لتحسين العملية التعليمية، خاصة في القرى والمناطق النائية التي تعاني من نقص الخدمات التعليمية، كما أن الجهود مستمرة لتوفير الموارد اللازمة وخلق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

ودعا وكيل الوزارة أولياء الأمور والمعلمين، خلال الاجتماع، للمشاركة في طرح أفكارهم وملاحظاتهم لتحسين العملية التعليمية، مؤكدا أن هذه اللقاءات ستستمر بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف التعليمية.

بهذه الجهود، تؤكد محافظة الوادي الجديد التزامها بتطوير التعليم في جميع المناطق، وتوفير فرص متساوية للطلاب لتحقيق مستقبل أفضل.

ولفت إلى أن قرى درب الأربعين بمركز باريس من المناطق البعيدة التي تسعى الدولة جاهدة لدعمها بالخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم.

ويُعرف درب الأربعين تاريخيًا كطريق تجاري يربط مصر بالسودان، مما جعله موقعًا ذا أهمية استراتيجية وتنموية.

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