إخماد حريق بمحول كهربائي قبل امتداده لمحكمة الدلنجات بالبحيرة

نجحت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، في السيطرة على حريق نشب داخل محول كهربائي بجوار محكمة الدلنجات الجزئية قبل امتداده إلى المحكمة، وذلك دون وقوع إصابات بشرية.

وكانت مديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل محول كهربائي بجوار محكمة الدلنجات الجزئية ، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وفصل التيار الكهربائي عن المنطقة.

تحرير المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة للتحقيق

وانتقلت الأجهزة الأمنية المختصة بالبحيرة ، للفحص والمعاينة، الي مكان الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة للتحقيق واتخاذ اللازم.

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