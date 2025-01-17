ثقافة البحيرة تواصل فعاليات تعزيز الوعي وتنمية المهارات الإبداعية

نفذ فرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية الهادفة ومجموعة متنوعة من الأنشطة بمختلف قصور الثقافة بالمحافظة، والتي تقدم بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وضمن الجهود المستمرة لدعم الثقافة والفنون، لإثراء المجتمع بالمعرفة والفن.

أهمية السد العالي وأثره الكبير على مصر

نظّم قصر ثقافة كوم حمادة ندوة ثقافية تناولت أهمية السد العالي وأثره الكبير على مصر، وتم استعراض تاريخ افتتاحه والتحديات التي واجهت مصر أثناء بناء السد وكيفية التغلب عليها، وبقصر ثقافة الدلنجات، ومن خلال قسم المواهب وقسم الفنون التشكيلية تم تنظيم ورش فنية لاكتشاف وتنمية المواهب الغنائية والإنشاد الديني، بالإضافة إلى ورشة فنية في الرسم والتلوين، كما تم تنظيم ورشة "حكاية قصة"، وشهدت الفعاليات إقبالًا كبيرًا من المشاركين والرواد.

ورشة رسم وتلوين لتنمية مواهب الأطفال

كما تم عقد ورشة تعليم أساسيات برنامج النصوص (Word) ضمن نشاط نادي التكنولوجيا بقصر ثقافة أبو المطامير، بينما نظم قصر ثقافة إيتاي البارود ورشة رسم وتلوين لتنمية مواهب الأطفال بحضانة دار الرحمة، تأتي هذه الأنشطة في إطار تعزيز الاهتمام بالثقافة والفنون وتنمية المهارات المختلفة في المجتمع.

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