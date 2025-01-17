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محافظات

طالب إعدادي في الأقصر يعثر على أموال ويرفض المكافأة من صاحبها

طالب إسنا الأمين
طالب إسنا الأمين

أعاد الطالب محمد أحمد محمود بالصف الأول الإعدادي بمدرسة مستعمرة الري للتعليم الأساسي بإسنا جنوب محافظة الأقصر، مبلغا ماليا قدره 7500 جنيه، وجدها بالشارع، ورفض أخذ أي مقابل مادي  على أمانته، إلا أن صاحب الأموال أهداه «كوفية».

حكاية طالب إسنا بالأقصر أعاد مبلغ مالي إلى صاحبه ورفض مقابل مادي نظير أمانته 

وقال أشرف محمد حسن وكيل مدرسة مستعمرة الري للتعليم الأساسي بإسنا في الأقصر، إن الطالب محمد ضرب أروع الأمثلة في الحفاظ ورد الأمانات، إذ كان ذاهب إلى المدرسة، وأثناء سيره في شارع المحطة بمدينة إسنا وجد مبلغا ماليا على الرصيف، ولما وصل إلى المدرسة قرر إعطاء المبلغ إلى معلم اللغة العربية ليتولى أمر أمر البحث عن صاحبها.

وأكد وكيل مدرسة مستعمرة الري بإسنا  لـ بوابة «فيتو» أن تم التوصل الى صاحب الأموال وتبين أنه معلما في مدرسة أخرى وسقطت منه سهوا، والذي كان في طريقه إلى السفر للكشف طبيا على أحد أفراد أسرته، ووصل إلى المدرسة واستلم المبالغ المالي 7500 جنيه، لكن الطالب محمد أحمد صاحب العمر 13 عاما، قرر رفض أخذ أي جزء منها نظير أمانته.

«كوفية» هدية تذكارية من صاحب الأموال المفقودة إلى الطالب الأمين بإسنا في الأقصر 

وأوضح أشرف محمد حسن وكيل المدرسة، أنه في صباح اليوم التالي عاود صاحب الأموال مرة أخرى إلى مدرسة مستعمرة الري بإسنا في الأقصر، وقرر تقديم هدية تذكارية عبارة «كوفية» واحدة له والأخرى إلى الطالب الأمين.

مدرسة مستعمرة الري بإسنا في الأقصر تكرم الطالب الأمين بداية الفصل الدراسي الثاني 

وأعلنت مدرسة مدرسة مستعمرة الري للتعليم الأساسي بإسنا في الأقصر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، عن أنه تقرر تكريم الطالب محمد أحمد نظير أمانته، في أول يوم دراسي من الفصل الثاني من قِبل إدارة المدرسة، الأمر الذي رسم حالة من الفرحة والسعادة بين رواد السوشيال ميديا.

محد طالب من الأقصر يرد أموالا عثر عليها 
محد طالب من الأقصر يرد أموالا عثر عليها 

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