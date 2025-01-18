الأطفال يحتفلون بليلة عيد الغطاس بالسوق السياحي في الأقصر (فيديو وصور)

تقدم بوابة «فيتو» بثا مباشرا من داخل السوق السياحي بمدينة الأقصر ترصد فيه مظاهر احتفالات الأطفال بليلة عيد الغطاس وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

مظاهر احتفالات عيد الغطاس

وحرص عدد من السائحين الأجانب من حول العالم على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال أثناء قيامهم بإشعال الشموع في عيد الغطاس، كما قام أصحاب البازارات بالسوق السياحي بتوزيع لفات من الشموع على المارين في الشارع من بينهم المسلمون في أجواء من المحبة والسلام.

يعد عيد الغطاس أحد أهم الأعياد السيدية الكبرى في الكنيسة الأرثوذكسية، ويتميز بطقوس خاصة تجمع بين الروحانية والتقاليد الفريدة التي تستحضر رموزًا دينية عميقة، مثل تناول القلقاس وقصب السكر

عيد الغطاس 2025

وعيد الغطاس يعرف بعيد الظهور الإلهي، يُخلد ذكرى اللحظة التي تجلى فيها اللاهوت أثناء معمودية المسيح، ظهر الروح القدس بهيئة حمامة، وسمع صوت الأب السماوي يعلن: "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت"، كما ورد في إنجيل متى الإصحاح الثالث، ويُعتبر العيد أيضًا تذكيرًا بأهمية التوبة والتطهر الروحي، وهي معانٍ تتجسد في رمزية القلقاس والماء.

يُسبق العيد بصوم البرامون، وهو صوم من الدرجة الأولى يمتنع فيه الأقباط عن تناول الأطعمة الحيوانية والأسماك، ويصام انقطاعيًا كاستعداد روحي للعيد. تختلف مدة صوم البرامون بين يوم إلى ثلاثة أيام، حسب موعد العيد.

دائمًا ما يكون الاحتفال بعيد الغطاس في موعد ثابت، بعد 12 يومًا من عيد الميلاد، وعلى الرغم من بساطة الاحتفالات، إلا أنها تحتفظ برموزها العميقة التي تربط بين الطقوس الدينية والتقاليد الشعبية، لتظل شهادة حيّة على روحانية العيد وأصالته.

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