الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير السياحة يستعرض محاور استراتيجية النهوض بالقطاع خلال الفترة المقبلة

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار
ads

أعلن شريف فتحي  وزير السياحة والآثار، أن استراتيجية ورؤية العمل الحالية بالوزارة تستهدف تطوير قطاع السياحة والآثار على محورين هما المدي الطويل والقصير، لافتًا إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية المتميزة والاستثنائية لدى مصر لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم حيث تتمتع بتنوع لا مثيل له ولا يضاهي مثيلتها في العالم.

تطوير المنتجات السياحية المصرية

وأضاف وزير السياحة والأثار، أن الوزارة تعمل على تطوير هذه المقومات وتحويلها إلى منتجات سياحية قابلة للتسويق وتضمينها في البرامج السياحية لشركات السياحة ومنظمي الرحلات والتسويق الممنهج لهذه المنتجات.

وأكد وزير السياحة والآثار على أن صناعة السياحة في مصر قائمة على القطاع الخاص والذي يقوم بالتسويق لهذه المنتجات، أما دور الحكومة ممثلة في الوزارة فهو بعيد كل البعد عن التنافسية ولا تتدخل في سياسات التسعير الذي هو دور القطاع الخاص، لافتًا إلى أن دور الوزارة يتمثل في تطوير البنية التحتية السياحية وإزالة العوائق وتمهيد الطريق ومخاطبة الرأي العام العالمي من خلال المنظمات الدولية والتسويق في الأسواق السياحية المختلفة والمعارض والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى دورها الرقابي على القطاع ككل.

خطة وزارة السياحة والآثار لبيع المنتجات السياحية المصرية

وأشار إلى مستهدفات هذه الاستراتيجية وهو تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، لافتًا إلى أن ذلك يعني تحقيق الاستدامة وأن يكون هناك عائد مباشر للسياحة ليس فقط على المجتمع ككل بل أيضًا على المجتمعات والبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة والمواطنين بها بما ينعكس إيجابًا على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شريف فتحي وزير السياحة والآثار قطاع السياحة تطوير قطاع السياحة ن صناعة السياحة في مصر

مواد متعلقة

الشيوخ يحيل طلبات المناقشة بقطاع السياحة للجنة الثقافة

وزير الآثار يكشف أمام الشيوخ مستجدات قانون السياحة

وزير السياحة يعلن عن زيادة نسبة الامتلاء نتيجة برنامج تحفيز الطيران إلى 13 %

نواب بالشيوخ يكشفون أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة

ads

الأكثر قراءة

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي بهواتف أندرويد

لو شاطر حلها، جمع "ساع" تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية: امتحان الإنجليزي سهل

طريقة تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي بهواتف آيفون

تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية على جروبات تيليجرام وواتس آب بأسيوط، والتعليم تحقق

بداية برنامج عجائب وغرائب، ساويرس يكشف ملامح فترة حكم ترامب لأمريكا

ليفربول يبعد بالصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

كولر يشيد بموهبتي الأهلي بعد تصعيدهما للفريق الأول

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

علماء روس ينجحون بعملية زرع حالب معدل وراثيا في خنزير

العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

كانت مخبأة داخل ألعاب أطفال، إتلاف 100 مليون حبة كبتاجون في سوريا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الأحد 19/1/2025 ؟

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

1.44 تريليون دولار زيادة في ثروة أغنى 500 ملياردير خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

متى كان يرسل الله الرسل؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية