نواب بالشيوخ يكشفون أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: مصر منذ 2011 يعلم القاصي والداني ما تعرضت له في تلك الفترة، متابعا: كنا أمام إرهاب سواء على الحدود أو في الداخل، وهو الأمر الذي كان له تأثير واضح على قطاع السياحة.

مناقشة النهوض بقطاعي السياحة والآثار

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أثناء مناقشة طلبين للنهوض بقطاعي السياحة والآثار.

مصر نجحت في تأمين الحدود والجبهة الداخلية

وأشار إلى أن مصر استطاعت أن تؤمن الحدود وكذلك الجبهة الداخلية، قائلا: الأمن والأمان هما عنصر هام في الترويج للسياحة.

وأشار إلى جائحة كورونا، وبعدها حرب أوكرانيا، وبعدها حرب غزة كلها أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي.

تابع وكيل الشيوخ: مصر تواجه حرب شرسة وممنهجة، وكان مقدرا لولا 30 يونيو وإرادة الشعب المصري التي ساندتها القوات المسلحة أن تسقط مصر في مستنقع وقعت فيه العديد من الدول المجاورة.

وأوضح أن الدخل من السياحة تزايد بواقع 13 ونصف مليار دولار في السنوات الأخيرة.

وأكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مصر إحدى الدول المؤسسة للجنة التراث العالمي، ما يشي بمكانتها المهمة في الحفاظ على الآثار والتراث الذي يعبر عن الهوية التاريخية والذي يمكنه أن يمثل علامة وطنية تميز مصر عالميًا، وتضمن لها المكانة التي تستحقها بين الأمم ذات الحضارات العريقة، وهو الأمر الذي تحرص عليه الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعزيز مكانة مصر السياحية

وأكدت أن تعزيز مكانة مصر السياحية والتاريخية يمكن أن يكون له دور كبير في زيادة مواردها الإقتصادية، مطالبة باستثمار التراث الثقافي والتاريخي المصري من خلال تطوير المواقع التاريخية وتحسين البنية التحتية السياحية كذلك التوسع في السياحة البيئية والطبيعية، هذا بالطبع مع توظيف التقنيات الذكية الحديثة، وتأهيل الكوادر البشرية بما يسهم في إثراء التجربة السياحية والثقافية والتاريخية للزائر.

دور الحملات الدعائية العالمية لتسليط الضوء على المعالم السياحية المصرية

وأشارت إلى أهمية دور الحملات الدعائية العالمية التي تسلط الضوء على المعالم السياحية المصرية كذلك المشاركة في المعارض الدولية، وتشجيع الاستثمارات السياحية من خلال وضع الحوافز التشجيعية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وإقامة شراكات مع وكالات السفر والسياحة وشركات الطيران الدولية.

من جانبه أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن السياحة تأثرت بشكل كبير جراء الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وقال النائب: السياحة المصرية أحد مصادر الدخل القومي، لما تحققه من معادلة العملة الصعبة للبلاد.

وتساءل مسلم، عن حقيقة تخلى شركات السياحة المصرية عن تقديم العملات الصعبة التى يتم التحصل عليها من حجوزات السائحين، قائلا: هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة من البنك المركزي.

ودعا إلى ضرورة دعم الدولة في تنفيذ مبادرة لبناء 40 ألف غرفة فندقية، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من الشقق الفندقية لحين الانتهاء من تنفيذ مبادرة الفنادق.

وأوضح أن مصر لديها جميع أنواع السياحة، وبينها السياحة الدينية التي لم تستغل حتى الآن بالشكل الأمثل، قائلا: لدينا العديد من المزارات السياحية الدينية التي يجب الترويج لها للاستفادة منها.

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