وزير السياحة يعلن عن زيادة نسبة الامتلاء نتيجة برنامج تحفيز الطيران إلى 13 %

أعلن شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، أن وزارة السياحة تهتم ببرنامج تحفيز الطيران بشكل معلن، وذلك لتنشيط السياحة، من خلال الاتفاق مع شركات الطيران.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائبة راجية الفقى بشأن استيضاح السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، وطلب مناقشة من النائب جيفارا الجافى، بشأن سياسة الحكومة بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية.

وأضاف فتحى، أن نتيجة تلك السياسة، ارتفعت نسبة الامتلاء من 11 إلى 13 فى المائة فى نسب الامتلاء بالطيران، متابعا، كما ستشهد الفترة المقبلة، إدراج رحلات الأقصر وأسوان ضمن برنامج تحفيز الطيران، لتنشيط السياحة إلى تلك المناطق.

وتابع وزير السياحة، ايضا ستشهد الفترة المقبلة، تقليل لرسوم المطارات، وذلك فى إطار تشجيع السياحة.

تنوع سياحي لا تضاهيه أي دولة في العالم

وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر بها تنوع سياحي لا تضاهيه أي دولة في العالم، الأمر الذي يحتم عمل منتجات سياحية قابلة للتسويق.

قطاع السياحة قائم على القطاع الخاص بنسبة 100%

وأوضح أن قطاع السياحة قائم على القطاع الخاص بنسبة 100%، مشيرا إلى أن هناك نقصا في عمليات التسويق، ودور الحكومة في إزالة العوائق وتسهيل تمهيد البنية التحتية.

الحكومة تقوم بدورها في الرقابة على القطاع السياحي

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بدورها في الرقابة وكذلك المشاركة في المعارض الدولية، بينما لا تتدخل في بعض الأمور حرصًا على تحقيق المنافسة في القطاع السياحي.

وشدد وزير السياحة على ضرورة تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، موضحًا ضرورة أن يكون هناك عائد من القطاع السياحة في المناطق الموجودة فيه الأماكن السياحية.

موقف حل مشكلات التعامل مع السائحين

وحول سوء تعامل البعض مع السائحين، أكد أن حل هذا الأمر من خلال تفعيل الرقابة الصارمة، موضحا أنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية والأمن الخاص في المواقع السياحية.

واعترض وزير السياحة، على ما ذكره بعض النواب في شأن التدريب للتعامل مع السائحين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالسلوكيات والقيم، قائلا: لذلك يتم التعامل مع التجاوزات من خلال تفعيل الرقابة.

التجاوزات في عمليات ترميم الآثار

وفيما يتعلق ببعض التجاوزات في التعامل مع الآثار، أشار إلى أن تماثيل قصر النيل على سبيل المثال ليست "آثار"، مؤكدا أن ما حدث ليس إلا عمليات غسيل للتنظيف من خلال محلول متعادل وبعدها مادة عازلة.

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