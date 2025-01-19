وزير الآثار يكشف أمام الشيوخ مستجدات قانون السياحة

أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مراجعة قانون السياحة ليكون شاملا ووافيا، موضحا أنه منذ توليه الوزارة يعكف على مراجعة مشروع القانون، لاسيما وأن المسودة كانت بها أمور في حاجة إلى معالجات.

جلسة الشيوخ لمناقشة مشكلات السياحة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة عدد من الطلبات لتعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية.

عدد الشركات الجالبة للسياحة من الخارج

وفي سياق مختلف، كشف وزير السياحة، أن الشركات الجالبة للسياحة من الخارج 800 شركة وليست 200، وبالنسبة لقانون السياحة أخرت ما كان مطروحا سابقا لأن الجديد سيكون فيه حاجات خاصة لصغار المستثمرين.

تشريعات لمواجهة مشكلة فى التسويق الإلكتروني

وقال وزير السياحة: لا يصح أن كل حاجة نقول المال ويدفع كام، طيب الناس الصغيرين معندهمش هيقدر يدفع كام؟ ونقوله يضع كام فى البنك؟، مقدرش أطلب ذلك من شاب صغير، لازم أعطيه قناة أخرى يقدر من خلالها يمول مشروعه، بالنسبة للشركات التي تسوق فقط مع التطور والذكاء الاصطناعي شكل التسويق يختلف وإذا لم يكن هناك تشريعات نواجه مشكلة فى التسويق الإلكتروني، ونعد قانون للشركات للمستقبل يعيش فترة طويلة معنا.

عدد السائحين الزائرين مصر

وأعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر نجحت خلال عام 2024 في الوصول إلى استقبال 15 مليون و750 ألف سائح، متابعا: هذا الرقم جاء في وقت صعب، ونشكر القيادة السياسية للحفاظ على الاستقرار السياسي في مصر رغم ما تعانيه المنطقة من صراعات جيوسياسية.

وكشف الوزير أن هذا العدد الذي استقبلته مصر من السائحين كله سياحة خارجية ولا يوجد بينهم لاجئين ولا سياحة داخلية، وتابع: "نبذل جهودا كبيرة وهناك تدخلات كثيرة لدعم صناعة السياحة، نحاول أن نقنن ونفتح ملفات كثيرة لم تفتح من قبل".

وتابع وزير السياحة: "لم يزد عدد السياح فقط، هناك نواب تكلموا عن الأسعار زادت بنسب ما بين 20 إلى 30%، إننا ننظر للسائح بقدرته على الإنفاق وليس فقط العائد، فمثلا الدولة الفلانية أعلنت أنها استقبلت 18 مليون سائح لا نسأل فيها سياحة داخلية ولا لا، ومصر فيها سياح داخليين، حد ممكن يسأل ويقول هل الرقم دا فيها سوريين وغيرهم من الجنسيات الموجودة في مصر، هناك جزء محسوب وجزء غير محسوب وعددهم كله تناقص بنسبة 60%، إنما عدد 15,7 مليون سائح في مصر كلها سياحة خارجية 100% لا يدخل فيها لاجئين ولا سياحة داخلية".

جهود دعم قطاع السياحة الداخلية

وتابع: "عايزين نحسب السياحة الداخلية، هناك فرق بين ما يحوله القطاع السياحي، فمن يناير إلى نوفمبر العام السابق هناك 7 مليار و300 مليون تم تحويلها للبنك المركزي، وخلال هذه السنة في نفس الفترة بلغت 9 مليار و2 مليون في التحويلات للبنك المركزي من القطاع السياحي، لكن ذلك ليس الإنفاق السياحي، الإنفاق السياحي شىء آخر يحسب من أول ما خرجت من بلدي حتى دخول مصر، ثمن التذكرة إنفاق سياحي لكن لن يدخل فى الإيرادات التي دخلت مصر، إنما لو سائح حجز طيران على شركة مصر للطيران فذلك يساهم في إدخال عملة صعبة، ونعمل على حل هذا الموضوع قريبا وعندنا حاجات تتم في التأشيرات والفيزا".

أكد وزير السياحة والآثار أن مصر لا تفتقد للتشخيص أبدا، قائلا: "إنما عندما نأتي عند العلاج الأولويات تضيع مننا شوية، فلما أتكلم عن ميزانية تنشيط السياحة لا تعادل إعلان واحد تقوم به دول أخرى، مع ذلك نتواجد في مؤتمرات ومعارض ونهتم بالتواجد سوشيال ميديا والتسويق، ولا نستهدف المصريين هذا جزء داخلي".

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