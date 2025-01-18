لقاء بقرى الوادي الجديد لمناقشة تحديات التعليم وتطوير مهارات الطلاب

عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز، اليوم السبت، لقاءً تربويًا موسعًا في قرى درب الأربعين التابعة لمركز باريس.



استهدف اللقاء تعزيز التواصل مع المعلمين وأولياء الأمور ومناقشة قضايا التعليم في المناطق النائية، بالإضافة إلى تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه العملية التعليمية.



أكد سيد، أنه خلال الاجتماع، خرجت المناقشات بعدة توصيات تهدف لتحسين جودة التعليم في القرى النائية، أبرزها:

برنامج علاجي للقراءة والكتابة:

جرى التأكيد على أهمية تنفيذ برنامج علاجي مكثف لتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب الذين يعانون من ضعف في القراءة.



فتح فصول رياض أطفال:

تقرر فتح فصول رياض أطفال في القرية (3) و(4)، بهدف تقديم خدمة تعليمية لأبناء هذه المناطق وتسهيل وصول التعليم الأساسي لهم.



تعيين معلمين من أبناء القرى:

أوصى اللقاء بإمداد المنطقة بمعلمي الحصة من قاطني القرى، لسد العجز في التخصصات التعليمية المختلفة وضمان استمرارية العملية التعليمية.



أضاف وكيل تعليم الوادي الجديد، أن هذه الخطوات ضمن خطة محافظة الوادي الجديد لتحسين العملية التعليمية، خاصة في القرى والمناطق النائية التي تعاني من نقص الخدمات التعليمية، كما أن الجهود مستمرة لتوفير الموارد اللازمة وخلق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

ودعا وكيل الوزارة أولياء الأمور والمعلمين، خلال الاجتماع، للمشاركة في طرح أفكارهم وملاحظاتهم لتحسين العملية التعليمية، مؤكدا أن هذه اللقاءات ستستمر بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف التعليمية.



بهذه الجهود، تؤكد محافظة الوادي الجديد التزامها بتطوير التعليم في جميع المناطق، وتوفير فرص متساوية للطلاب لتحقيق مستقبل أفضل.



ولفت إلى، أن قرى درب الأربعين بمركز باريس من المناطق البعيدة التي تسعى الدولة جاهدة لدعمها بالخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم.



ويُعرف درب الأربعين تاريخيًا كطريق تجاري يربط مصر بالسودان، مما جعله موقعًا ذا أهمية استراتيجية وتنموية.

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