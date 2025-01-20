اليوم، طلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية يؤدون امتحان العربي

يؤدي 86 ألف طالبة وطالبة بالشهادة الإعدادية بالمنوفية، امتحان مادة اللغة العربية في ثانى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ 398 لجنة امتحانية بمختلف إدارات المحافظة.

استبعاد رئيس لجنة وإدارى

وأشار الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم استبعاد رئيس اللجنة والإداري ومسئول الكنترول، وذلك لمخالفة التعليمات وفتح مظاريف الأسئلة قبل الميعاد المحدد وعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بعدم حيازة التليفون المحمول.

امتحانات الشهادة الاعدادية بالمنوفية

كما تم استبعاد الموجه المقيم للتأخير وعدم التواجد داخل اللجنة الامتحانية أثناء استلام الأسئلة فى أول أيام إمتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، وكذا استبعاد رئيس لجنة بمدرسة الشهداء الإعدادية بنين لعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بحيازة التليفون المحمول للطلاب وجاري التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية.

وأكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على استبعاد أي طالب يٌضبط بحوزته هاتف محمول أو أي أجهزة إلكترونية تتعلق به داخل اللجنة سواء استخدمها أو لم يستخدمها، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بذلك في حينه.

محافظ المنوفية يتوعد المخالفين

ووجه اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم أنه في حالة ثبوت أي مخالفات من المختصين بحرمانهم والاستبعاد من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة 5 سنوات ويتم تعميمه ونشره على البوابة الإلكترونية للمديرية.

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