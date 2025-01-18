86 ألف طالب بالمنوفية يؤدون أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمادتي الجبر والإنجليزي

يؤدي 86 ألف طالبة وطالبة بالشهادة الاعدادية بالمنوفية، اليوم السبت، امتحان مادتي الجبر والإحصاء ومادة اللغة الإنجليزية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ 400 لجنة امتحانية بمختلف إدارات المحافظة.

وأكد الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على استبعاد أي طالب يٌضبط بحوزته هاتف محمول أو أي أجهزة إلكترونية تتعلق به داخل اللجنة سواء استخدمها أو لم يستخدمها، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بذلك في حينه.

الامتحانات نموذج واحد

وأشار وكيل تعليم المنوفية في تصريحات لـ فيتو إلى أن الامتحان سيكون نموذج واحد بنفس نظام امتحانات الأعوام السابقة دون أي تغيير، مؤكدًا أن نظام البوكلت لن يتم تطبيقه على امتحانات الفصل الدراسي الأول.



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