الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

80 ألف طالب بالإعدادية يؤدون امتحاني الجبر والهندسة في أسيوط

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط، فيتو

يؤدي اليوم الإثنين 80 ألفًا طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بأسيوط امتحان الفصل الدراسي الأول في مادتي «الجبر والهندسة»، داخل 240 لجنة امتحان على مستوى محافظة أسيوط، وسط إجراءات الوقائية الاحترازية وأمنية مشددة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

 

استعدادات مكثفة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025


وفي هذا السياق أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن انتهاء مديرية التربية والتعليم من كافة الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، التي انطلقت السبت الماضي وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

 

وأكد محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من العمل لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لتوفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، مضيفًا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتأمينية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، والتأكيد على جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة، وتوفير الجو الملائم والهادئ للطلاب.

ومن جانبه قال محمد ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه تم إعلان كشوف المناداة وأسماء الطلاب وجداول الامتحانات في أماكن ظاهرة باللجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، موجهًا الإدارات بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان في تنظيم عملية دخول الطلاب، ومنع تزاحم أولياء الأمور أمام مقار اللجان.

 

 

تأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة


وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه تم التنسيق التام مع الجهات الأمنية لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والإجابة وتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب طوال فترة الامتحانات، كذلك تم التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومي وإزالة كل الإشغالات.

وشدد محافظ أسيوط في تعليماته، على حظر استخدام الهاتف المحمول للطلاب والمعلمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة باللجان، الحفاظ على التهوية الطبيعية، مع تواجد زائرة صحية في جميع اللجان.

تداول أسئلة وأجوبة امتحان العربي للشهادة الإعدادية على جروبات الواتس بأسيوط

مراجعات سريعة أمام اللجان، انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بأسيوط (بث مباشر)

 

ونوه محافظ أسيوط إلى أن المحافظة شكلت غرفة عمليات مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط لجميع الإدارات التعليمية متواصلة على مدار اللحظة، موجهًا مديري الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل في نطاق إدارته والعمل على تذليل كل المعوقات التي تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان بتحقيق الانضباط، وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين، والالتزام بضوابط الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلاب والمعلمين والعاملين للهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك وفقًا للكتاب الدوري رقم 8 لعام 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الإعدادية الهاتف المحمول الشهادة الاعدادية الشهادة الإعدادية 2025 الشهادة الأعدادية بأسيوط الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 امتحانات الشهاده الاعداديه امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية محافظ أسيوط محافظة اسيوط وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

جامعة أسيوط تفتتح معرض الحرف اليدوية "رؤية فنية نوعية للمخلفات الزراعية"

محافظ أسيوط يوجه باستمرار عمل منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة

مواصلة التشطيبات النهائية لمدرسة البورة الإبتدائية الجديدة بأسيوط

بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بحي حسام كيلاني في أسيوط

امتحان اللغة العربية يرسم البسمة على وجوه طلاب أسيوط رغم غموض بعض الأسئلة (فيديو)

تحرير 40 محضرا تموينيا في حملة تفتيشية بأسيوط

رفع 85 طن مخلفات وتراكمات قمامة بأسيوط

إزالة فورية لأعمدة مخالفة للبناء وأخرى لتعدي على الطريق العام بحي شرق أسيوط
ads

الأكثر قراءة

اليوم، إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي في السوق المصرية رسميا

نص التحريات الأولية في واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب على أفشة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 20 يناير 2025

زيارة مفاجئة لوزير التعليم لمدرسة التجمع الخامس صاحبة واقعة التعدي على إحدى الطالبات

ارتفاع الفاصوليا والفلفل والسبانخ، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

ضبط 52 بلطجيا وهاربا من المراقبة وفحص 63 سائقا للكشف عن المخدرات في حملات بالمحافظات

انخفاض اليوسفي والبرتقال الملكي، أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور

أخبار مصر: إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي، حريق هائل في ثلاجات حفظ الخضار بالقليوبية، مفاجأة في خناقة مدرسة التجمع، اتهام رجل أعمال بالنصب على أفشة

منوعات

المزيد

العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

كانت مخبأة داخل ألعاب أطفال، إتلاف 100 مليون حبة كبتاجون في سوريا (فيديو)

"الأغذية العالمي" يضع خططا عاجلة للتدخل في غزة

متاحف إيطالية تقدم خدمات رعاية الكلاب، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الأحد 19/1/2025 ؟

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

31,823 ألف دولار للطن سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 20 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية