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رياضة

منتخب الشباب يتعادل أمام غزل المحلة وديا

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، انتهت مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام الفريق الأول بنادي غزل المحلة، بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد المحلة، في إطار استعدادات منتخب الشباب لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، المقرر انطلاقه في كوت ديفوار في أبريل المقبل. 

فريق غزل المحلة، فيتو

 

تشكيل منتخب الشباب لمواجهة غزل المحلة 

وأعلن أسامة نبيه المدير الفني تشكيل منتخب الشباب لكرة القدم مواليد 2005 يبدأ به المباراة الودية مع الفريق الأول لغزل المحلة بقيادة شوقي غريب، ضمن سلسلة التجارب التي يخوضها فى إطار استعدادات شباب الفراعنة للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية للشباب أبريل المقبل فى كوت ديفوار 

وضم التشكيل: عبد المنعم تامر فى حراسة المرمى وأحمد سمير وأحمد عابدين ومحمد معتز ومحمود لبيب فى خط الدفاع وخالد ربيع وأحمد وحيد وأحمد كاباكا فى خط الوسط..ومحمد رأفت ومحمد شرف وأحمد عموري فى خط الهجوم.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: أسامة نبيه المدير الفني وحمادة أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس ود.ايمن فريد الطبيب واحمد عصام محلل الاداء واحمد ممدوح واحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

وكان منتخب الشباب قد فاز على رجاء مطروح بهدفين نظيفين فى أول تجاربه تحت ولاية أسامة نبيه.

 

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