الجمعة 17 يناير 2025
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رياضة

أسامة نبيه يشيد بمعسكر منتخب الشباب ويتطلع لتكرار تجربة كوبر المونديالية

أسامة نبيه المدير
أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، أعرب الكابتن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم عن رضاه التام على المعسكر الأول له مع المنتخب مشددا على أن المعسكر حقق أهدافه بشكل كبير مشيدا بكل اللاعبين الذين تواجدوا فى المعسكر على مدار ٨ أيام.

تصريحات أسامة نبيه

وتابع أسامه نبيه فى تصريحاته عقب ختام المعسكر اليوم الجمعة بتجربة تعادلية مع الفريق الأول لغزل المحلة انتهت بدون أهداف بملعب المحلة أن مكاسب المعسكر تمثلت فى نقاط كثيرة أبرزها مشاهدة القوام الأكبر من أبناء هذا الجيل وهم نحو ٤٨ لاعبا ومنحهم الفرصة كاملة على مدار أيام المعسكر الذى تخلله وديتان مع الفريق الأول لنادى رجاء مطروح وانتهت بفوز منتخب الشباب بهدفين نظيفين بملعب نادى زد 

 

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو
أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

تعرفت على امكانيات اللاعبين

ويضيف أسامة نبيه: تعرفت على إمكانات جميع اللاعبين والقوام الأساسي للمنتخب لأن الوقت قصير ويداهمنا بقوة خاصة وأن المنتخب لن يعسكر الا مرتين قبل بطولة أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، مرة فى شهر فبراير وأخري فى شهر مارس قبل الدخول فى معسكر البطولة خلال شهر ابريل.. وشدد اسامة نبيه على أن مصر تمتلك جيلا واعدا ومجموعة متميزة من اللاعبين الذين يحتاجون فقط إلى مزيد من الجهد والتركيز والمباريات الودية للوصول إلى أفضل مستوي، وأنه يري أن نسبة استيعابهم لافكاره الفنية عالية جدا وتبعث التفاؤل.

أسامة نبيه يشكر اللاعبين 

وقال  نبيه صاحب التجربة المونديالية الشهيرة لمصر مع هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للفراعنة فى مونديال روسيا ٢٠١٨ إن مصر تمتلك لاعبين قادرين على تحقيق احلامها والصعود إلى منصة التتويج أفريقيا وعالميا متمنيا أن يكرر تجربة المونديالية للكبار مع الشباب والذهاب بعيدا مع هذا الجيل.

 ووجه اسامة نبيه الشكر للاعبين فى ختام المعسكر كما شكر جهازه المعاون والذى يضم كلا من: اسامه نبيه المدير الفني وحماده أنور المدير الإداري وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب الحراس ود.ايمن فريد الطبيب واحمد عصام محلل الاداء واحمد ممدوح واحمد عباس للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

وفى ختام تصريحاته أكد نبيه أنه وجهازه ولاعبيه سيبذلون قصاري جهدهم من أجل الدفاع عن أحلام المصريين متمنيا أن يكون عند حسن ظن مجلس الإدارة برئاسة المهندس هاني ابوريدة رئيس اتحاد الكرة وصاحب الخبرات الكبيرة وكل افراد اللجنة الفنية باتحاد الكرة والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

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منتخب الشباب أسامة نبيه منتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ غزل المحلة رجاء مطروح مونديال روسيا ٢٠١٨

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