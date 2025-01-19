الإثنين 20 يناير 2025
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المراجعة النهائية، الجيزة تطلق نماذج استرشادية شاملة لطلاب الشهادة الإعدادية في الرياضيات

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة نماذج استرشادية شاملة لمادة الرياضيات، لطلاب الشهادة الإعدادية، الذين يؤدون غدا الإثنين الامتحان في مادتي الجبر والهندسة.

وتهدف هذه النماذج، التي تم إعدادها بعناية من قبل فريق متخصص، إلى مساعدة الطلاب على فهم المنهج بشكل أفضل والاستعداد للامتحانات بثقة عالية، وتغطي النماذج جميع المفاهيم والمواضيع الهامة التي وردت في المنهج الدراسي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج.

أهمية هذه النماذج:

وتساعد هذه النماذج الطلاب على التعرف على شكل الأسئلة المتوقعة في الامتحانات النهائية، وتمكن الطلاب من تقييم مستواهم وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، كما تساعد هذه النماذج على زيادة ثقة الطلاب بأنفسهم وقدراتهم على اجتياز الامتحانات بنجاح.

وتهيب إدارة التربية والتعليم بجميع طلاب الشهادة الإعدادية بالاستفادة القصوى من هذه النماذج، والعمل بجد واجتهاد لتحقيق أفضل النتائج.

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