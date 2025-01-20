شرطة الاحتلال تقتحم منازل أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم الليلة

أفادت وسائل إعلامية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منازل أسرى فلسطينيين في القدس الشرقية من المقرر الإفراج عنهم الليلة.

إطلاق الغاز على الفلسطينيين

وأكدت “القاهرة الإخبارية”: أن قوات الاحتلال تطلق الغاز على الفلسطينيين في محيط سجن عوفر غرب رام الله.

إصابة عدد من الفلسطينيين بسبب اعتداءات الاحتلال

وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز عليهم.



ودخل وفد الصليب الأحمر إلى سجن عوفر الإسرائيلي، لاستلام الأسرى الفلسطينيين وسط حراسة أمنية مشددة.

جيش الاحتلال يتسلم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن



أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء امس الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الأسيرات الثلاث المفرج عنهن من قطاع غزة.

وبحسب موقع «واللا» العبري، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، فإن الصليب الأحمر أبلغ تل أبيب أن الوضع الصحي للأسيرات الثلاث جيد.

وكشفت وسائل الإعلام العبرية، عن أن الأسيرات سيخضعن لفحص طبي أولي ثم ينقلن عبر مروحيات إلى المستشفيات لإجراء فحوص شاملة.

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