الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بقيادة الأهلي وبيراميدز، الفرق المتأهلة لدور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

انتهت مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وشهدت تحديد المقعدين الأخيرين للدور ربع النهائي، وخريطة ترتيب المجموعات.

وضمنت 8 فرق التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال ومن بينهم ستة فرق عربية.

وتشهد النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا منافسة شرسة، في ظل وجود أندية كبرى طامعة في اللقب مثل الأهلي حامل اللقب في آخر نسختين، الترجي التونسي وصيف النسخة الأخيرة وصن داونز الجنوب أفريقي "بطل 2016".
 

الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا


1- الهلال السوداني (متصدر المجموعة الأولى).

2- الجيش الملكي المغربي (متصدرالمجموعة الثانية).

3- الأهلي (وصيف المجموعة الثالثة).

4- أورلاندو الجنوب إفريقي (متصدر المجموعة الثالثة).

5- بيراميدز (وصيف المجموعة الرابعة).

6- الترجي التونسي (متصدر المجموعة الرابعة).

7-مولودية الجزائر (وصيف المجموعة الأولى).

8- صن داونز (وصيف المجموعة الثانية)

 

نتائج مباريات الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال إفريقيا

السبت 18 يناير 
يانج أفريكانز ضد مولودية الجزائر -ملعب بنجامين مكابا الوطني (0-0)
مازيمبي ضد الهلال -  ملعب تي بي مازيمبي (4-0)
بلوزداد ضد نادي ستاد أبيدجان - ملعب 5 يوليو (6-0)
الأهلي ضد أورلاندو بايرتس  - ملعب القاهرة الدولي(1-2)
بيراميدز ضد نادي دجوليبا - ملعب الدفاع الجوي (6-0)
الترجي ضد ساجرادا  - الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس(4-1)

الأحد 19 يناير
صن داونز ضد الجيش الملكي - 6 مساءً - 1-1
الرجاء ضد مانيما يونيون - 6 مساءً - 1-0

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي المصري الاهلي وبيراميدز الجيش الملكي المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بطولة دوري أبطال أفريقيا أورلاندو الجنوب إفريقي هائي دوري ابطال افريقيا ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

الزمالك يكتسح إنيمبا 3-1 ويؤمن صدارته في الكونفدرالية

على طريقة مارادونا، الجزيري يسجل الهدف الثالث للزمالك في مرمى إنيمبا

في غياب مصطفى محمد، نانت يتعادل مع سانت إيتيان في الدوري الفرنسي

الدوري الإسباني، ريال مدريد يكتسح لاس بالماس برباعية
ads

الأكثر قراءة

خناقة مدرسة التجمع، والد الطالبة كرمة يكشف مفاجأة بشأن واقعة الاعتداء

مصورة فيديو الاعتداء على طالبة التجمع تكشف سبب المشاجرة

آليات جديدة لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين

رغم إعلانها إلغائه، شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن مكان وموعد عزاء والده

ضبط رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة

البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان 2025 (فيديو)

الزمالك يكتسح إنيمبا 3-1 ويؤمن صدارته في الكونفدرالية

خناقة مدرسة التجمع، التعليم تقرر فصل الطالبات وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة هذا العام

منوعات

المزيد

عصابة احتيال تستعين باسم وريثة العرش الإسباني، ما القصة؟

إجازة هادئة في جبال الألب، الأميرة كيت وعائلتها في رحلة سرية

حادث مأساوي باليمن، أب وأم يفقدان حياتهما أثناء محاولة إنقاذ طفلهما من الغرق

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأحد 19 يناير بالسوق المحلي

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد 19 يناير

سعر الخضار اليوم ،ارتفاع الطماطم والبطاطس والكوسة في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم في واقعة مدرسة التجمع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البصل في المنام وعلاقته بكشف الأسرار

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟، وما هي الطريقة الصحيحة لتوزيعها؟

هل لعمرة شهر رجب فضل خاص عن بقية الشهور؟ الأزهر يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية