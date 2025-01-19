محمد التيمومي: الجيش الملكي جاهز لمواجهة الأهلي أو أي منافس بدوري الأبطال

الجيش الملكي، تحدث محمد التيمومي، نجم منتخب المغرب وفريق الجيش الملكي السابق، عن تألق فريقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بدور المجموعات.

وقال محمد التيمومي في تصريحات تليفزيونية: "الجيش الملكي استحق صدارة مجموعته بـدوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز والرجاء البيضاوي".

صن داونز فريق قوي

وأضاف نجم المغرب السابق: "الرجاء فريق قوي لكن التوفيق لم يحالفه فى المجموعة، كما أن صن داونز فريق قوي ويملك عناصر ممتازة تصنع الفارق".

سعيد بتألق اللاعبين المغاربة في الأهلي

وأكمل: "سعيد بتألق اللاعبين المغاربة في الدوري المصري، تحديدًا مع الأهلي الذي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين مثل يحيى عطية الله وأشرف داري".

واختتم حديثه قائلًا: "الجيش الملكي جاهز لمواجهة الأهلي أو أي فريق آخر وفي النهاية أتمنى فريق عربي يحصل على دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

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