تعرف على منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أسدل الستار على دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب ختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة اليوم الأحد، والتي شهدت تحديد الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي، وعلي رأسها النادي الأهلي.

وكان النادي الأهلي تأهل للدور ربع النهائي عن المجموعة الثالثة، بعدما أحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، خلف أورلاندو المتصدر بفارق 4 نقاط.

منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويواجه النادي الأهلي أحد الفرق المتأهلة عن صدارة المجموعات الثلاثة من دوري أبطال أفريقيا.

ويعد المنافسون المحتملون لمواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي هم: الهلال السوداني، أو الترجي التونسي، أو الجيش الملكي المغربي.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- أورلاندو بايرتس - 14 نقطة.

2- الأهلي - 10 نقاط.

3- شباب بلوزداد - 9 نقاط.

4- ستاد أبيدجان - نقطة.

الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا



1- الهلال السوداني (متصدر المجموعة الأولى).

2- الجيش الملكي المغربي (متصدرالمجموعة الثانية).

3- الأهلي (وصيف المجموعة الثالثة).

4- أورلاندو الجنوب إفريقي (متصدر المجموعة الثالثة).

5- بيراميدز (وصيف المجموعة الرابعة).

6- الترجي التونسي (متصدر المجموعة الرابعة).

7-مولودية الجزائر (وصيف المجموعة الأولى).

8- صن داونز (وصيف المجموعة الثانية)

نتائج مباريات الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال إفريقيا

السبت 18 يناير

يانج أفريكانز ضد مولودية الجزائر -ملعب بنجامين مكابا الوطني (0-0)

مازيمبي ضد الهلال - ملعب تي بي مازيمبي (4-0)

بلوزداد ضد نادي ستاد أبيدجان - ملعب 5 يوليو (6-0)

الأهلي ضد أورلاندو بايرتس - ملعب القاهرة الدولي(1-2)

بيراميدز ضد نادي دجوليبا - ملعب الدفاع الجوي (6-0)

الترجي ضد ساجرادا - الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس(4-1)

الأحد 19 يناير

صن داونز ضد الجيش الملكي - 6 مساءً - 1-1

الرجاء ضد مانيما يونيون - 6 مساءً - 1-0

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