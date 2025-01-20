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رياضة

الأهلي ينهي اتفاقه مع يوسف أيمن على فسخ تعاقده بالتراضي

يوسف أيمن، فيتو
يوسف أيمن، فيتو

اقترب يوسف أيمن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية الجارية بعد ابتعاده من الحسابات الفنية لمارسيل كولر المدير الفني للأحمر. 

وعلمت فيتو من مصدر داخل الأهلي، أن النادي توصل لاتفاق مع يوسف أيمن على فسخ تعاقده بالتراضي مع الفريق والعودة لصفوف فريق الدحيل القطري. 

وكان الأهلي قد تعاقد مع يوسف أيمن في بداية الموسم الحالي قادما من فريق الدحيل القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. 

وقال المصدر إن يوسف أيمن قام بتوديع زملاء داخل الأهلي عقب فسخ تعاقده مع النادي، ومن المقرر أن يعود لصفوف فريق الدخيل خلال الأيام المقبلة. 

الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة فاركو 

وعلى جانب آخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الاستعداد لمواجهة فاركو، المنتظر أن تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالمباريات القادمة في بطولة ‏الدوري.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، فيما اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية، فيما حرص يحيى عطية الله، لاعب ‏الفريق المصاب بكسر في عظام الوجه على حضور المران واطمأن الجهاز الفني واللاعبين على حالته.‏

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره فاركو في الرابعة عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري  الممتاز. 

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.  

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة أمس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف. 

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام أورلاندو 

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

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