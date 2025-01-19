موعد إعلان الأهلي صفقة انتقال كهربا لـ الاتحاد الليبي

يستعد النادي الأهلي للإعلان عن صفقة انتقال مهاجمه محمود عبد المنعم كهربا إلي صفوف الاتحاد الليبي علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الجاري خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري.

وعلمت فيتو من مصدر داخل الأهلي أن كهربا أنهي اتفاقه مع الفريق الليبي، علي الانتقال لهم علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن انتقال كهربا لصفوف فريق الاتحاد الليبي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعلي جانب آخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، الاستعداد لمواجهة فاركو، المنتظر أن تجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالمباريات القادمة في بطولة ‏الدوري.‏

أدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، فيما اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية، فيما حرص يحيى عطية الله، لاعب ‏الفريق المصاب بكسر في عظام الوجه على حضور المران واطمأن الجهاز الفني واللاعبين على حالته.‏

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الاهلي في مباراته المقبلة أمام نظيره فاركو في الرابعة عصر يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم الخسارة أمس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة أمام أورلاندو

بهذه النتيجة يتأهل أورلاندو بيراتس لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الأول بعد وصوله للنقطة 14، فيما يتأهل الأهلي في المركز الثاني بعدما حصد 10 نقاط.

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