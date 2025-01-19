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وكيل رياضة القليوبية يتفقد تدريبات منتخب كرة اليد

منتخب القليوبية لليد،فيتو
منتخب القليوبية لليد،فيتو

تفقد  الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام  الشباب والرياضة بالقليوبية  تدريبات منتخب القليوبية لكرة اليد، تدريبات منتخب القليوبية لكرة اليد، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة فى النسخة الأولى لدورى مراكز الشباب لكرة اليد والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب التابعة  للادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات 

 

 وجاء ذلك بحضور الدكتور ناصر السيد مدير إدارة الشباب بالمديرية، محمود شعبان معاون المدير العام، لمياء طنطاوى اداري المنتخب.

 

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اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالالعاب الرياضية بالقليوبية 

أكد الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالالعاب الرياضية المختلفة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،  وحث اللاعبين على بذل أقصى جهد لتحقيق نتائج متميزة بالبطولة لكونها البطولة الأولى  من نوعها وتمثيل المحافظة بالشكل اللائق والجيد، مشيرا إلى توفير كافة سبل الدعم للفريق قبل وأثناء المشاركة فى المباريات.

دورى مراكز الشباب لكرة اليد

جدير بالذكر، أن مجموعة القليوبية تضم منتخبات الدقهلية وجنوب سيناء، ويشارك فى البطولة 21 فريق تم تقسيمهم إلى 7 مجموعات ويتم تصعيد المركز الاول من كل مجموعة إلى الأدوار التالية واللعب بنظام خروج المغلوب وصولا للمباراة النهائية، وتقام فعاليات البطولة بالمدينة الشبابية بالإسكندرية خلال الفترة من 27 وحتى 31 يناير الجاري  ، وتقام الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وتوجيهات الدكتور سيد حزين، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.

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