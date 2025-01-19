الأحد 19 يناير 2025
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حوادث

انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص حريق نشب داخل مصنع بالحوامدية

حريق مصنع، فيتو
حريق مصنع، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مسرح حريق نشب داخل مصنع فى الحوامدية.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء صاحب المصنع لسماع أقواله.

نشوب حريق بمصنع في الحوامدية

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق بمصنع بمنطقة الحوامدية، وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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