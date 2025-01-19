الأحد 19 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرقام مذهلة لـ نابولي في الصراع على لقب الدوري الإيطالي

نابولي، فيتو
نابولي، فيتو

تمكن فريق نابولي من خطف فوز مثير على حساب مضيفه أتالانتا، بثلاثية مقابل هدفين، مساء أمس السبت، على ملعب جيويس، بمنافسات الأسبوع 21 من الدوري الإيطالي.

نابولي في صدارة الدوري الإيطالي 

الفوز سمح لفريق نابولي بمواصلة تصدر جدول ترتيب البطولة، بـ50 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه إنتر ميلان (44 نقطة)، لكن النيراتزوري لعب مباراتين أقل.

أرقام مذهلة لفريق نابولي في الدوري الإيطالي 

وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن نابولي حقق هذا الموسم في الكالتشيو، الفوز في 8 مباريات خلال أول 11 مواجهة خارج ملعبه، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه.

ففي الموسم الحالي، لعب نابولي 11 مباراة خارج الديار سجل خلالها 8 انتصارات وتعادلين وخسارة.

ونوهت بأن المرة الأولى التي حقق فيها نابولي هذا الإنجاز (10 انتصارات من أول 11 مباراة) خارج قواعده، يعود لموسم 2017-2018، وأنهى البطولة في المركز الثاني.

وجاءت المرة الثانية (9 انتصارات) بموسم 2022-2023، الذي توج فيه بلقب الاسكوديتو.

ويعد فريق الجنوب منافسا قويا على لقب الدوري هذا الموسم، في ظل التألق والنتائج المميزة للفريق تحت القيادة الفنية للمدرب أنطونيو كونتي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نابولي فريق نابولي أتالانتا الدوري الإيطالي كونتي

مواد متعلقة

يوفنتوس يفوز على ميلان 0/2 في الدوري الإيطالي

رانييري يكرر رقم مورينيو مع روما الإيطالي

الدوري الإيطالي، روما يضرب جنوى بثلاثية ويتقدم للمركز التاسع

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام بولونيا

ads

الأكثر قراءة

أول إجراء من الخطيب بشأن أزمة مترجم كولر

تشييع جنازة والد ياسمين عبد العزيز من مسجد المشير في التجمع (صور)

لحظة عبور شاحنات المواد الإغاثية إلى غزة من معبر رفح (فيديو وصور)

موقف عمر مرموش من المشاركة مع السيتي بدوري أبطال أوروبا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

كتائب القسام تكشف أسماء الأسيرات الثلاث المقرر إطلاق سراحهن

صاحبة الـ 78، سر الهجوم على نادية الجندي بعد ظهورها في joy awards وتصدرها التريند (صور)

تقرير رسمي، الرياضة تكشف ملابسات وفاة محمد سباعي لاعب الإسكواش

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الأحد 19 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

عاصفة شتوية تدفع حكام عدد من الولايات الأمريكية لإعلان حالة الطوارئ

روسيا تطلق أول ترام بدون سائق في موسكو

توقف تيك توك عن العمل في الولايات المتحدة الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 19 يناير 2025 في الأسواق

وظائف السكك الحديدية 2025.. الخطوات وشروط التقديم

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت 18-1-2025

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم السبت 18-1-2025

المزيد
ads

انفوجراف

بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.. بنود هدنة وقف إطلاق النار في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«فطوعت له نفسه قتل أخيه»، الشعراوي يكشف الصراع الداخلي الأصعب للإنسان (فيديو)

تفسير حلم شرب الماء البارد في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

ما هي الصافنات الجياد، وعلاقتها بالنبي سليمان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية