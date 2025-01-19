حقيقة إعلان نتائج طلاب صفوف النقل مقابل مبالغ مالية بالدقهلية

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، بيانا بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عمل مشروع خدمي لنتائج طلاب صفوف النقل وتوريد مبالغ للإدارات.

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ونفت تعليم الدقهلية ما تم نشره وتداوله، مؤكدة أن لم يتم توجيه مثل هذه التعليمات الكاذبة إلى الإدارات التعليمية.

وأهاب الدكتور أشرف العربي مدير المديرية، بالجميع بالرجوع للمسئولين للاستفسار وتحري الدقة وعدم نشر أو تداول وثائق مكذوبة لا هدف منها سوى إثارة البلبلة بين جموع المواطنين وأولياء الأمور.

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