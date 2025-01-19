الأحد 19 يناير 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بصرف بدلتين لكل عامل نظافة ودهان جانبي كوبري المرور

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  اليوم الأحد، عدد من شوارع مدينة المنصورة للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من حسن عمل منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة والتزامها بالأسعار والإعلان عنها في مكان واضح.

صرف بدلتين لكل عامل نظافة تكريما لهم وللحفاظ على مظهرهم

وخلال تفقد محافظ الدقهلية الشوارع إلتقى عمال النظافة، وعلى الفور أمر رئيس حي شرق المنصورة بالتنسيق مع الشركة العاملة بصرف بدلتين لكل عامل نظافة تكريما لهم وللحفاظ على مظهرهم، كما كلف رئيس حي غرب المنصورة بدهان جانبي كوبري المرور ورفع مستوى النظافة بمحيطه، واصلاح جميع سلات جمع القمامة بكورنيش النيل وعمل صيانة دورية لها للحفاظ على نظافة الشارع والمظهر الحضاري.

إزالة خيمة إحدى الكافتيريات بشارع المشاية

كما كلف محافظ الدقهلية رئيس حي غرب المنصورة بازالة خيمة احدى الكافتيريات بشارع المشاية ورفع كفاءة وتطوير المنطقة بمحيط منطقة فيلا غيث، ورفع كفاءة الرصيف وإصلاح الأرضيات والمتابعة اليومية لحالة النظافة بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالمدينة.

 

الإعلان عن أسعار السلع على الشاشات الإلكترونية بالمنافذ يوميا

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة وكلف وكيل وزارة التموين بالتأكيد على المنافذ بضرورة الإعلان عن أسعار السلع على الشاشات الإلكترونية بالمنافذ يوميا وعلى مدار الساعة وتوقيع غرامة 10 آلاف جنيه في حالة عدم الإعلان، كما كلفه بمراجعة الأسعار والمرور بشكل يومي على منافذ البيع، كذلك المرور على أفران الخبز والتأكد من مطابقة الخبز للمواصفات والالتزام بالوزن المحدد وعدم تجميع البطاقات والالتزام بالدور، وأكد على ضرورة المتابعة اليومية من قبل التموين لمستوى الأداء في الأفران.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة شملت شارع المشاية والجمهورية وجيهان وشارع بورسعيد، والترعة، وشارع كلية الآداب، والثانوية، وعبد السلام عارف والجيش وقناة السويس، مشددا على استمرار رفع مستوى النظافة والحفاظ على المستوى اللائق الذي وصلنا إليه من خلال منظومة النظافة المعمول بها حاليا، وأضاف أنه يتابع أداء الجهاز التنفيذي يوما بيوم للتأكد من الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة، وأن الجهاز التنفيذي لا يتوانى عن تلبية مطالب المواطنين في كافة المراكز.

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