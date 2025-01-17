قافلة مجلس الوزراء الطبية تقدم 2175 خدمة مجانية وعمليات نوعية بالوادي الجديد

أنهت القافلة الطبية التابعة لقافلة رئاسة مجلس الوزراء الطبية المتكاملة بالتنسيق والتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومحافظة الوادي الجديد، يومها الثاني والأخير بواحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد بمستشفى الداخلة المركزي، حيث قدمت خدمات طبية متميزة لمئات المرضى.

أكد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أمس الخميس، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 916 حالة في تخصصات (باطنة - عظام - جلدية - أطفال - أنف وأذن)، وإجراء التحاليل والعمليات لـ 41 حالة، كما استكملت قافلة الرمد عملها بالكشف على 405 حالة، وعمل 155 نظارة طبية، وإجراء 33 عملية جراحية متخصصة دون أي تكلفة على المواطنين.

وبهذا قدمت قافلة رئاسة مجلس الوزراء الطبية المتكاملة بالتنسيق والتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومحافظة الوادي الجديد، الكشف الطبي على 1211 حالة بالإضافة إلى عمل 445 نظارة وإجراء 519 عملية جراحية متخصصة دون أي تكلفة على المواطنين، وذلك على مدار يومين.

يذكر أن القافلة التي انطلقت بهدف تقديم خدمات طبية شاملة لسكان المحافظة، حظيت بإقبال كبير من الأهالي الذين أثنوا على مستوى الخدمات المقدمة وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم الصحية، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة على تحسين مستوى الرعاية الصحية في المناطق النائية وضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع المواطنين.

وقال وكيل صحة الوادي الجديد، إن القافلة الطبية تستمر في أعمالها يومي السبت والأحد بمستشفى الخارجة التخصصي، وتقدّم جميع خدماتها مجانًا للمواطنين، حيث تشمل تخصصات متعددة مثل العظام، الباطنة، الأطفال، الجلدية، والأنف والأذن، إلى جانب استمرار أعمال قافلة الرمد بناءً على الطلب الكبير من المواطنين، كما أن الخدمات الطبية المقدمة تأتي في إطار خطة الدولة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر وتقديم رعاية طبية متكاملة خاصة في المناطق التي تفتقر إلى وجود خدمات طبية متخصصة بشكل دائم، كما أن العمليات الجراحية التي أجريت في يومها الأول شملت حالات معقدة تتطلب مهارات طبية عالية، وتمت جميعها بنجاح.

ولفت إلى أنه تعد هذه القافلة واحدة من سلسلة قوافل طبية يجري تنظيمها بانتظام في مختلف المحافظات بهدف تقديم رعاية صحية متكاملة وعلاج الحالات الحرجة بالمجان، وذلك بالتنسيق بين وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء.

يذكر أنه مع انتهاء اليوم الأول من عملها، وقعت قافلة الرمد التابعة لقافلة رئاسة مجلس الوزراء الطبية المتكاملة، الكشف الطبي على 790 حالة في أمراض الرمد والعيون، وصرف 290 نظارة طبية، بالإضافة لإجراء 45 عملية مجانًا.

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