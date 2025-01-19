ضبط 110 فرش حشيش بحوزة شخصين بالسنطة في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الأحد، من ضبط شخصين بحوزتهما 110 فرش حشيش داخل سيارة في كمين أمني بمدينة السنطة.

وكانت معلومات قد وردت إلى قسم مكافحة المخدرات تفيد بوجود شخصين مقيمين بقرية كفور بلشاي مركز كفر الزيات في زمام دائرة مدينة السنطة يشتبه في تورطهما في تجارة المخدرات وعلى إثر ذلك، تم تكثيف التحريات، وتم تحديد مكانهما ووقت تحركهما.

وضع خطة للأجهزة الأمنية

وعلى الفور، تم وضع خطة للأجهزة الأمنية بـ الغربية محكمة لضبط المتهمين، حيث تمكنت القوات من إيقاف السيارة التي كانا يستقلانها وبالفحص، عُثر على 110 فرش حشيش مخبأة داخل السيارة، وتم ضبط الشخصين.

تحرير محضر بالواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضهما على النيابة لاستكمال التحقيقات.

تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع من خطر المخدرات.

حملة أمنية تضبط 9 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وهيروين في دمياط

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، عدة حملات أمنية استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة بدائرة مركز كفر سعد.

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 8 قضايا اتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالهم 9 متهمين، وبحوزتهم (أكثر من 16 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى "الهيروين، الهيدرو"، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

وأضاف عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا أنه تم عمل محضر غش للطالب من قبل الدكتور الجامعي، مشيرًا أن الطالب حاول إثارة الشغب والفوضى والإخلال بالعملية الامتحانية داخل اللجنة.

وأكد عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا،أنه وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالب وتطبيق القانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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