انفجار ماسورة مياه رئيسية في الغربية

شهد شارع أبو العزم بمدينة السنطة في محافظة الغربية، مساء اليوم الأحد، وقوع انفجار لأحد خطوط المياه الرئيسية، تسبب في ارتفاع المياه متر ونصف المتر تقريبًا على شكل نافورة.

أغرقت الشارع بالكامل

كميات المياه أغرقت الشارع بالكامل بمدينة السنطة، ما أعاق حركة سير السيارات بالشكل الطبيعي، ودفع السائقين وأصحاب السيارات للسير في الشوارع البديلة.

كما أن الأطفال استغلوا تدفق المياه، والتفوا حول انفجار الماسورة، للعب.

وقالت شركة مياه الشرب في السنطة برئاسة المهندس عبد القادر حراز: إنه جار إصلاح الماسورة، وإعادة توصيل المياه في الخط ومنها للمنازل فور تلقيه بلاغا عن وجود كسر بخط مياه رئيسي بجوار مسجد أبو العزم الأمر الذي أدي لانقطاع المياه بالمنطقة.



وعلى الفور تم دفع المعدات وطقم الإصلاح بشبكة المياه السنطة وجار إصلاح الخط في أسرع وقت.



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