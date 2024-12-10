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جامعة طنطا تحتل المركز الـ 19 أفريقيا بين 70 جامعة مصنفة

جامعة طنطا تحتل المركز
جامعة طنطا تحتل المركز ١٩ أفريقيا بين ٧٠ جامعة مصنفة

أعلن الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا تحقيق الجامعة إنجازا جديدا في تصنيف QS Sustainability للعام 2025، حيث ظهرت جامعة طنطا للعام الثاني على التوالي في الإصدار الثالث للتصنيف، وحققت المركز 792 عالميًا بين 1744 جامعة مشاركة في التصنيف على مستوى العالم متقدمة بذلك 129 مركزا عن العام السابق. 

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وعلى المستوى القاري، حققت الجامعة المركز 19 ضمن 70 جامعة أفريقية مشاركة متقدمة بذلك 3 مراكز عن العام السابق، أما على المستوى المحلي حققت الجامعة المركز 8 ضمن 26 جامعة مصرية مشاركة متقدمة بذلك 3 مراكز عن العام السابق.

 إنجازات الجامعة فى التصنيفات الدولية

هنأ القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا جميع منسوبي الجامعة لتحقيق هذا الانجاز الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات الجامعة فى التصنيفات الدولية، موضحًا أن ذلك يعكس التميز البحثي والأكاديمي للجامعة، ويؤكد على التزامها بالمعايير المرتبطة بالاستدامة، مثل الحوكمة وإدارة الموارد، والتعليم والبحث في مجال الاستدامة، والتواصل والشفافية، وأثر الجامعة على المجتمع المحلي والعالمي.

وأضاف الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا حققت أيضا  تقدما ملحوظا  في معيار الحوكمة حيث جاءت فى الترتيب 626 متقدمة بذلك 246 مركز عن العام السابق، كما حققت الترتيب 707 في معيار التأثير البيئي، أما فى معيار التأثير الاجتماعي فقد حافظت الجامعة على موقعها فى الترتيب +1001.

جدير بالذكر أن تصنيف QS Sustainability يهدف إلى تقييم وتصنيف الجامعات وفقًا لأدائها في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، ويتم تقييم الجامعات بناءً على مجموعة واسعة من المعايير المرتبطة بالاستدامة، ويتم جمع البيانات من الجامعات وفحصها وتحليلها بدقة لتحديد مدى التزام الجامعات بالاستدامة وأداءها في هذا المجال. ثم تعلن النتائج النهائية في تصنيف QS Sustainability. 

حيث يتم تصنيف الجامعات وفقًا لأدائها في مجال الاستدامة، ويوفـر تصنيف QS Sustainability للطلاب والمجتمــع الأكاديمـــي وأصحــــاب القـــرار معلومـــات قيمـة حـول أداء الجامعـــات في مجـــال الاستدامــــة، ويمكن استخدامـــــه كأداة لاختيار الجامعـــــات التي تولي الاستدامـــــة أهمية عالية وتعمل على تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع والبيئة.

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