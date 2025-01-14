الثلاثاء 14 يناير 2025
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فتح تحقيق في مشاجرة بين طالب وأستاذ جامعي أثناء انعقاد لجنة امتحانات بجامعة طنطا

جامعة طنطا تقرر فتح
جامعة طنطا تقرر فتح تحقيق في واقعة خناقة

قرر الدكتور هاني سعيد عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، فتح تحقيق في واقعة خناقة بين طالب وأستاذ جامعي داخل مدرج أثناء انعقاد لجنة امتحانات بالكلية.

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وكشف عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا تفاصيل الواقعة، أن الطالب مقيد بالفرقة الثانية وتم ضبطه  أثناء الغش داخل لجنة الامتحان.

وأضاف عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا أنه تم عمل محضر غش للطالب من قبل الدكتور الجامعي، مشيرًا أن الطالب حاول إثارة الشغب والفوضى والإخلال بالعملية الامتحانية داخل اللجنة.

وأكد عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا،أنه وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطالب وتطبيق القانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

 

جامعة طنطا تحتل المركز الـ 19 أفريقيا بين 70 جامعة مصنفة

 

أعلن الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا تحقيق الجامعة إنجازًا جديدًا في تصنيف QS Sustainability للعام 2025، حيث ظهرت جامعة طنطا للعام الثاني على التوالي في الإصدار الثالث للتصنيف، وحققت المركز 792 عالميًّا بين 1744 جامعة مشاركة في التصنيف على مستوى العالم متقدمة بذلك 129 مركزًا عن العام السابق. 

 

وعلى المستوى القاري، حققت الجامعة المركز 19 ضمن 70 جامعة أفريقية مشاركة متقدمة بذلك 3 مراكز عن العام السابق، أما على المستوى المحلي حققت الجامعة المركز 8 ضمن 26 جامعة مصرية مشاركة متقدمة بذلك 3 مراكز عن العام السابق.

 

إنجازات الجامعة فى التصنيفات الدولية

هنأ القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا جميع منسوبي الجامعة لتحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات الجامعة فى التصنيفات الدولية، موضحًا أن ذلك يعكس التميز البحثي والأكاديمي للجامعة، ويؤكد على التزامها بالمعايير المرتبطة بالاستدامة، مثل الحوكمة وإدارة الموارد، والتعليم والبحث في مجال الاستدامة، والتواصل والشفافية، وأثر الجامعة على المجتمع المحلي والعالمي.

وأضاف الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا حققت أيضًا  تقدمًا ملحوظًا في معيار الحوكمة حيث جاءت فى الترتيب 626 متقدمة بذلك 246 مركز عن العام السابق، كما حققت الترتيب 707 في معيار التأثير البيئي، أما فى معيار التأثير الاجتماعي فقد حافظت الجامعة على موقعها فى الترتيب +1001.

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