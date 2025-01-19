الأحد 19 يناير 2025
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محافظات

مصرع طالبة سقطت من شرفة منزلها في الفيوم

الضحية، فيتو
الضحية، فيتو

لقيت طالبة في الفيوم مصرعها، بعد أن سقطت من الطابق الثالث بمنزلها بمدينه سنورس، نتيجة اختلال توازنها، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

 تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

وكان اللواء أحمد عزت  مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوصول طالبة بمدرسة التمريض، مصابة بكسور متفرقة في أنحاء الجسم إلى مستشفى سنورس المركزي، ونزيف داخلي حاد، ولفظت أنفاسها الأخيرة  فور وصولها الي قسم الاستقبال، وبالفحص تبين أن الضحية  "بسمله.أ "، تبلغ من العمر 18 عامًا، وتقيم بأرض حماد بدائرة قسم شرطة سنورس، وسبب الوفاة السقوط من علو، ودلت التحريات التي أجرتها وحدة مباحث مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، أن الطالبة كانت تقف بشرفة منزلها بالدور الثالث، واختل توازنها وسقطت من الطابق الثالث، ولم توجه أسرتها لم  اتهاما لأحد، مؤكدين أن الواقعة حدثت بسبب فقدان  التوازن أثناء وقوفها بشرفة منزل أسرتها.

 

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تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة  المختصة، وصرح وكيل النيابة بتسليم الجثمان لأسرتها لدفنه بمقابر العائلة،  بعد مناظرة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب وساعة وتاريخ الوفاة، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي.

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