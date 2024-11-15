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طرح اللحوم البلدية بـ 290 جنيها والبيض بـ 150 بمنافذ الثروة الحيوانية بأسيوط (صور)

محافظ أسيوط يوجه
محافظ أسيوط يوجه بطرح اللحوم بـ٢٩٠ للكيلو، فيتو

 أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، عن البدء في طرح اللحوم البلدية بسعر 290 جنيها للكيلو بمنفذ الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة بمنطقة السادات بحي غرب مدينة أسيوط، فضلًا عن طرح بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق الواحد. 

 ويأتي ذلك ضمن مبادرة تخفيض الأسعار وتوفير السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

 جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمنافذ الثروة الحيوانية بمنطقة السادات بحي غرب رافقه خلالها اللواء عبدالله أبوالنجا مستشار المحافظ لشئون الإنتاج والثروة الحيوانية والمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة ويسري كامل مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

رفع كفاءة المنافذ التابعة لمشروع الثروة الحيوانية بمنطقة السادات

 وكان محافظ أسيوط قد قرر رفع كفاءة المنافذ التابعة لمشروع الثروة الحيوانية بمنطقة السادات بحي غرب مدينة أسيوط وبيع منتجات محطات الثروة الحيوانية بها سواء لحوم أو ألبان ومشتقاتها، وتم البدء في طرح العجول المذبوحة بالثروة الحيوانية تحت إشراف الطب البيطري  لبيعها بسعر 290 جنيها بأقل عن مثيلاتها بالأسواق بفرق سعر يصل إلى 110 جنيهات.

بيع بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق

 وتابع المحافظ عملية بيع اللحوم للمواطنين كما تفقد السيارة المتنقلة التابعة للمحافظة بيع بيض المائدة بسعر 150 جنيها للطبق بأقل من مثيلاتها بالأسواق بـ 25: 30 جنيهًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار بيض المائدة.

 

 وأكد محافظ أسيوط أن توفير السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين بالأسعار المناسبة تأتي على رأس أولويات الحكومة ومن أولى اهتماماته، مشيرًا إلى أنه جار التوسع في إقامة المزيد من منافذ البيع الثابتة والمتنقلة لتوفير اللحوم والسلع بأسعار مخفضة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا لسد احتياجات المواطنين والحد من ارتفاع الأسعار والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار.

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وأشار المحافظ إلى أهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة وذلك للتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع والعمل على تطوير الخدمات للمواطنين داعيًا الجميع للمشاركة في فتح وإقامة منافذ البيع للسلع الغذائية بأسعار مخفضة على أن يتم توفير أماكن بالمراكز والأحياء لإقامة مثل هذه الشوادر والمنافذ خاصة المناطق الأكثر احتياجا بخلاف المنافذ الموجودة حاليًا بكافة قرى ومراكز المحافظة والتي تم إقامتها لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.

 

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