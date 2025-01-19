الأحد 19 يناير 2025
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محافظات

حياة كريمة، تدريب ١٦٩ موظفا حكوميا علي برامج الحاسب الآلي بمكتبة دمنهور

تدريب بمكتبة دمنهور
تدريب بمكتبة دمنهور

تنظم مكتبة مصر العامة بدمنهور، دورات تدريبية للحاسب الآلي للعاملين بالوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، بالمراكز التابعة لمظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وذلك بهدف الأرتقاء بالوعي التكنولوجي للعاملين في إطار تطوير وميكنة الخدمات المحلية للمواطنين، وذلك تحت رعاية الدكتور جاكلين عازر محافظ البحيرة.

الانتهاء من تدريب الدفعة الثالثة ضمن ٣ مجموعات تضم ٦٦ موظفا

حيث نجحت مكتبة مصر العامة بدمنهور، في تدريب ١٦٩ موظفا حكوميا تم تقسيمهم علي ١١ مجموعة تدريبية، وجاري الانتهاء من تدريب الدفعة الثالثة ضمن ٣ مجموعات تضم ٦٦ موظفا من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور باحدي قاعات الحاسب الآلي بمكتبة مصر العامة بدمنهور.

برنامج تدريبي مدته ٢٧ ساعة مقسمين علي ٣ اسابيع

جدير بالذكر أن يستفيد العاملين بالوحدات المحلية  بالبحيرة المشاركين بالتدريب من تعلم البرامج المكتبية للحاسب الآلي ومنها برامج الاكسل، والوورد، باور بوينت، كما تم تدريبهم علي أساسيات الحاسب الآلي ومنها برنامج الويندوز والانترنت، وأيضا كيفية الطباعة وذلك في برنامج تدريبي مدته ٢٧ ساعة مقسمين علي ٣ اسابيع عبارة عن ٣ محاضرات تدريبية أسبوعيا.

 

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البحيرة مكتبة مكتبة مصر العامة مصر بدمنهور دورات تدريبية للحاسب الآلي
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