الأحد 19 يناير 2025
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محافظات

بحث 48 شكوى في لقاءات خدمة المواطنين بمراكز الفيوم

لقاءات خدمة المواطنين
لقاءات خدمة المواطنين في محافظة الفيوم

كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كل من الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل غطاس السكرتير العام للمحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد،  بعقد لقاءات لخدمة المواطنين في المراكز والقري، بدلا من انتقال المواطن إلى ديوان عام المحافظة للتقدم بشكواه، وقد تمكنوا من بحث 48  شكوى في 4 مراكز.

لقاءات نائب محافظ الفيوم

عقد نائب محافظ الفيوم، لقاءًا لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لقرية طبهار، التابعة لمركز أبشواي، بحث خلال 18 مطلبًا وشكاوى لأهالي المركز والقرى التابعة له، بالتنسيق مع  الإدارات الخدمية في نطاق مركز أبشواي، وحضر اللقاء هاني رجب رئيس مركز ومدينة أبشواي.

 

لقاءات السكرتير العام

كما عقد سكرتير عام المحافظة، لقائين لخدمة المواطنين، أحدهما بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحث خلاله 9 مطالب وشكاوى، بحضور  سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، ولقاءً بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحث خلاله  11 مطلبًا وشكوى،  بحضور  محمد فتحي رئيس مركز ومدينة سنورس.

لقاءات السكرتير العام المساعد

كما عقد السكرتير العام المساعد، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحث خلاله  10 مطالب وشكاوى، لأهالي المركز والقرى التابعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا.

نوعيات الشكاوي في المراكز

تنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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كما  طالب البعض بدعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة والسكان.

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